Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İlk 11'ler...

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ta ikinci maçına bu akşam çıkıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
12 Temmuz Çarşamba akşamı Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
ZENİT MAÇINI PENALTILARLA KAYBETTİ
Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı.
Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.