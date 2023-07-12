Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.07.2023 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2023 13:32
    ABONE OL

    Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İlk 11'ler...

    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı için geri sayım sona erdi. Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ta ikinci maçına bu akşam çıkıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    12 Temmuz Çarşamba akşamı Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



    ZENİT MAÇINI PENALTILARLA KAYBETTİ

    Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı.

    Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.



        SON MAÇTAKİ RAKİP NEFTCHI

        Sarı lacivertli takım, Pari Premier Cup'taki üçüncü ve son maçında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Spor Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İlk 11'ler...
            loading
            SON DAKİKA