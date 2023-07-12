Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kızılyıldız maçı şifresiz izlenir mi? İlk 11'ler...





ZENİT MAÇINI PENALTILARLA KAYBETTİ



Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı.



Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.