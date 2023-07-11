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    • Spor
    • 11.07.2023 14:59
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    • 11.07.2023 14:59
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    Beşiktaş'tan sürpriz 10 numara hamlesi!

    Bir süredir 10 numara arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta eski bir gözde gündeme geldi. Meksika basını, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcu için devreye girdiğini yazdı. Oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş'ın rakiplerinin de bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda temaslarını sürdürüyor
    Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

    10 numara pozisyonu için arayışta olan Kartal, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
        Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

        Meksika basınına göre Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği futbolcuyu yeniden gündemine aldı.
        Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

        Söz konusu isim, Meksika'nın America takımında forma giyen Şilili Diego Valdes.

        Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

        Medio Tiempo'nun aktardığına göre; yetenekli orta saha Valdes, 1.5 sene daha bulunan kontratına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor.

            Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

            Haberde 29 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın dışında Benfica ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğu belirtildi.
            Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

            Diego Valdez, geçtiğimiz sezon America formasıyla 40 maça çıkıp, 13 gol, 12 asist kaydetti.
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            Türk Telekom
            Haberler Spor Beşiktaş'tan sürpriz 10 numara hamlesi!
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