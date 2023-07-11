Beşiktaş’tan sürpriz 10 numara hamlesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda temaslarını sürdürüyor
10 numara pozisyonu için arayışta olan Kartal, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda temaslarını sürdürüyor
10 numara pozisyonu için arayışta olan Kartal, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
Meksika basınına göre Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği futbolcuyu yeniden gündemine aldı.
Söz konusu isim, Meksika'nın America takımında forma giyen Şilili Diego Valdes.
Medio Tiempo'nun aktardığına göre; yetenekli orta saha Valdes, 1.5 sene daha bulunan kontratına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor.
Haberde 29 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın dışında Benfica ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğu belirtildi.
Diego Valdez, geçtiğimiz sezon America formasıyla 40 maça çıkıp, 13 gol, 12 asist kaydetti.