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    Joaquin Fernandez'den sakatlık açıklaması

    Trabzonspor’un yeni transferi Joaquin Fernandez, TAKVİM’e konuştu. İspanyol stoper “Takımı yeniden Avrupa sıralamasına sokmak ve kupaları almak istiyorum” dedi

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Joaquin Fernandez: kupaları istiyorum

    Borda- Mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Joaquin Fernandez, yeni sezonla ilgili beklentilerini sıraladı.



    İspanyol stoper "Trabzonspor ile 2 yıllığına anlaştım. Zaten transfer pazarlıkları devam ederken de 2 veya 3 yıllık kontrat üzerinde konuşuyorduk. Ben sözleşme süreme bakmıyorum. Önemli olan burada olduğum sürece takıma vereceğim katkı. Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum. Burada kupalar kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki savunmacı kampta çok çalıştıkları, taraftarla birlikte yeni sezonda önemli başarılar elde edeceklerini kaydetti. Sakatlığı hakkında da konuşan İspanyol stoper "Cddi bir sakatlığım yok. Ödemim azaldığında çok çabuk döneceğim. Kendimi tamamen sağlık ekibine emanet ettim" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Joaquin Fernandez'den sakatlık açıklaması
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