Joaquin Fernandez'den sakatlık açıklaması





İspanyol stoper "Trabzonspor ile 2 yıllığına anlaştım. Zaten transfer pazarlıkları devam ederken de 2 veya 3 yıllık kontrat üzerinde konuşuyorduk. Ben sözleşme süreme bakmıyorum. Önemli olan burada olduğum sürece takıma vereceğim katkı. Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum. Burada kupalar kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki savunmacı kampta çok çalıştıkları, taraftarla birlikte yeni sezonda önemli başarılar elde edeceklerini kaydetti. Sakatlığı hakkında da konuşan İspanyol stoper "Cddi bir sakatlığım yok. Ödemim azaldığında çok çabuk döneceğim. Kendimi tamamen sağlık ekibine emanet ettim" ifadelerini kullandı.

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