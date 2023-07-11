Dinamo Zagreb Bruno Petkovic için çıkış tarihini belirledi! O güne kadar bırakmayacak

Hırvatistan'da yer alan 24sata isimli internet sitesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı.



Habere göre Petkovic'in de yer aldığı oyuncular için kulüpten ayrılış tarihi Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Liginde oynayacağı 2. Ön Eleme maçlarından sonra olacak.