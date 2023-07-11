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    Dinamo Zagreb Bruno Petkovic için çıkış tarihini belirledi! O güne kadar bırakmayacak

    Dinamo Zagreb’in Trabzonspor’un çok istediği Hırvat golcü Bruno Petkovic’i 15 Ağustos’a kadar bırakmayı düşünmediği öne sürüldü.

    Trabzonspor için kritik tarih

    Hırvatistan'da yer alan 24sata isimli internet sitesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı.

    Habere göre Petkovic'in de yer aldığı oyuncular için kulüpten ayrılış tarihi Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Liginde oynayacağı 2. Ön Eleme maçlarından sonra olacak.



    Haberde Dinamo'nun teknik direktörü İgor Biscan'ın rahat nefes aldığı, yıldız oyuncuların hepsinin ilk iki Avrupa mücadelesinde takımda yer alacağı belirtildi. A takımdan hiçbir oyuncunun 15 Ağustos'a kadar Dinamo'dan ayrılmayacağı yani Şampiyonlar Ligi Play Off aşamasına kadar takımda kalacağı belirtildi.



    Haberde, "Türkler Petkovic'in Trabzonspor'a, Hollandalılar İvanusec'in Feyenoord'a taşınacağına inanıyor. Avrupa Devleri ise Josip Sutal'ın etrafında dönüyor" ifadelerine yer verildi.

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