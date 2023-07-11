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    • Spor
    • 11.07.2023 13:26
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    • 11.07.2023 13:26
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    Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Kasa dolacak

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı kırmızılılar 2. ön eleme turundan başlayacağı turnuvada gruplara kalması halinde ise bir servetin sahibi olacak. İşte tur tur kazanılacak o rakamlar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

    UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi.
    Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

    Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait. Devler Ligi'ne katılım payı 15,64 milyon avro.
    Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon avroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak.Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin avro kazanacak.
        Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

        Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon avro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.
        Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

        Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak.

        Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon avroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon avroluk ödülün de sahibi olacak. Galatasaray'ı 3 kalemde toplam 25 milyon avro bekliyor
        Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda. Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon avroluk katılım payını almaya hak kazanacak.
            Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

            Katsayı gelirinde Cim-Bom'un 7 hissesi garanti

            Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin avro. Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin avro) kazanabilecek. Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.
            Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir! Kasa dolacak

            Türkiye'nin market geliri 1,5 milyon avro

            Yakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon avro civarındaydı. Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1,5 milyon avro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak.
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            Haberler Spor Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! Kasa dolacak
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