Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenir mi?

"Filenin Sultanları"nın, ABD'nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabında İtalya ile oynayacağı maç 13 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.