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    • Spor
    • 13.07.2023 12:44
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    • 13.07.2023 12:44
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    Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenir mi?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

    FIVB Milletler Ligi'nin final etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

    "Filenin Sultanları"nın, ABD'nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabında İtalya ile oynayacağı maç 13 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

    Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

        Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak.

        Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenir mi?
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