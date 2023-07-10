Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

Fenerbahçe savunmanın göbeğine takviye hazırlığında.
Sarı-lacivertliler transfer için önemli gelişme kat etti.
Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi.
Fenerbahçe savunmanın göbeğine takviye hazırlığında.
Sarı-lacivertliler transfer için önemli gelişme kat etti.
Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi.
Takvim'in haberine göre Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den 1.7 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da imza parası talep etti.
Yönetim de kabul etti.
Djiku haftaya İstanbul'a geliyor
TOP TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi.
Djiku'nun, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdi.
Bundan dolayı Fenerbahçe bu transferde imza parası ödemeyecek.
28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Djiku yüksek top tekniği ile de dikkat çeken bir isim.
Piyasa değeri de 8-10 milyon Euro civarında.
Szalai'nin Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladı.
Fenerbahçe, kadrosuna Djiku dışında 1 stoper daha alacak.
BİR STOPER DAHA GELECEK...
Fenerbahçe PSG'nin stoperi Abdou Diallo ile Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den birisini kadrosuna katmak istiyor.
Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesi var.