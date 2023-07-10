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    • Spor
    • 10.07.2023 12:06
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    • 10.07.2023 12:06
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    Fenerbahçe'de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Kent ve Dzeko'ya resmi imza attırırken Djiku ve Umut Nayir transferlerini de bitirdi. Takviyelerine devam edecek olan Kanarya, bir mevkide iki yıldız arasında kaldı. İşte detaylar ve o isimler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

    Fenerbahçe savunmanın göbeğine takviye hazırlığında.
    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

    Sarı-lacivertliler transfer için önemli gelişme kat etti.
    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

    Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi.
        Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

        Takvim'in haberine göre Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den 1.7 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da imza parası talep etti.
        Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

        Yönetim de kabul etti.
        Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

        Djiku haftaya İstanbul'a geliyor
            Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

            TOP TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK

            Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi.
            Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

            Djiku'nun, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdi.
            Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

            Bundan dolayı Fenerbahçe bu transferde imza parası ödemeyecek.
                Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Djiku yüksek top tekniği ile de dikkat çeken bir isim.
                Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                Piyasa değeri de 8-10 milyon Euro civarında.
                Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                Szalai'nin Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladı.
                    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                    Fenerbahçe, kadrosuna Djiku dışında 1 stoper daha alacak.
                    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                    BİR STOPER DAHA GELECEK...

                    Fenerbahçe PSG'nin stoperi Abdou Diallo ile Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den birisini kadrosuna katmak istiyor.
                    Fenerbahçe’de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek

                    Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesi var.
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                    Haberler Spor Fenerbahçe'de kritik karar! 2 yıldızdan biri gelecek
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