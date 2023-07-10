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    • 10.07.2023 12:50
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    • 10.07.2023 13:06
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    Arda Güler'den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

    Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemden düşmüyor. Eflatun beyazlıların yeni transferi Bellingham ile yemek yiyen Arda, bir hareketi ile ise tüm İspanya'yı kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

    Transferin en çok konuşulan ismi olan Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e attığı imzayla tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelirken genç yıldız yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

    İspanyol basınının da yakından takip ettiği bu transfer sonrası ülkenin önde gelen gazetelerinden AS, dikkat çeken bir haberi okuyucularıyla paylaştı.
    Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

    Buna göre; Arda Güler, takıma hızlı adapte olabilmek ve fiziksel açıdan sıkıntı yaşamamak adına tatilini yarıda kesti. 18 yaşındaki oyuncunun tatil yapmak için izinli olmasına rağmen bir an evvel takıma katılmak istediği için kalan izninden fedakarlık yaptığı ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı iddia edildi.
        Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

        BELLINGHAM İLE YEMEK YEDİ

        Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Madrid'deki Valdebebas tesislerine başlayacak. Eflatun-beyazlıların Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham'ın da ilk kez antrenmalarda sahaya çıkacağı belirtiliyor.
        Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

        Arda Güler ile Bellingham, dün gece birlikte yemek yerken görüntülenmişti.
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        Haberler Spor Arda Güler'den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor
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