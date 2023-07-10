Arda Güler’den büyük fedakarlık! Tüm İspanya onu konuşuyor

Buna göre; Arda Güler, takıma hızlı adapte olabilmek ve fiziksel açıdan sıkıntı yaşamamak adına tatilini yarıda kesti. 18 yaşındaki oyuncunun tatil yapmak için izinli olmasına rağmen bir an evvel takıma katılmak istediği için kalan izninden fedakarlık yaptığı ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı iddia edildi.