Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

"Vinicius Junior 3.2 milyon euro alıyordu ve yeni sözleşme ile 15 milyon euro kazanacak. Benzema'nın ayrılmasıyla kulübün en önemli oyuncusu haline gelen Vinicius'un mukavelesinin benzeri Arda'ya verildi. Arda şu anda ne kadar kazanırsa kazansın ona yakın olması mümkün değil. 2018'de çömez bir oyuncuyken 3.2 milyon euroya imza atan Vinicius, 12 milyon euroluk bir sıçrama yapmayı başardı."