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    • 10.07.2023 10:53
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    • 10.07.2023 10:53
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    Arda Güler'li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11'inin değeri

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde sağ açık olarak oynaması beklenen Arda Güler, piyasa değeri ile de rekor 11'e katkı sağlayacak. İşte Arda Güler'li Real Madrid 11'inin toplam piyasa değeri ve oyuncu rakamları...

    takvim.com.tr
    Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

    Ezeli rakibi Barcelona ile Arda Güler için transfer yarışına giren Real Madrid, Türk yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan taraf oldu. 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katıldığı törende Real'e toplam 6 yıllık imza attı.
    Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

    Barcelona'ya tarihi bir çalım atan Real'in, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a yaptığı sözleşme ile Arda Güler'i ikna ettiği ortaya çıktı. Benzema'nın aldığı mukavelenin Vinicius'a verilmesiyle Brezilyalı yıldızın kontratı Arda'ya sunuldu.
    Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

    3.2 MİLYON EURO

    İngiliz 90min sitesindeki haberde, Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

        Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

        "Vinicius Junior 3.2 milyon euro alıyordu ve yeni sözleşme ile 15 milyon euro kazanacak. Benzema'nın ayrılmasıyla kulübün en önemli oyuncusu haline gelen Vinicius'un mukavelesinin benzeri Arda'ya verildi. Arda şu anda ne kadar kazanırsa kazansın ona yakın olması mümkün değil. 2018'de çömez bir oyuncuyken 3.2 milyon euroya imza atan Vinicius, 12 milyon euroluk bir sıçrama yapmayı başardı."
        Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

        LİSTEYE GİRMEK ZAMAN ALACAK

        Real Madrid'de en yüksek maaşı alan isim haftalık 469 bin euroluk kazanç ile Alman orta saha Toni Kroos. 433 bin ile Alaba ikinci, 421 bin euro kazançla Luka Modric üçüncü sırada yer alıyor.
        Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

        401 bin euro ile arkalarında Vinicius Junior var. Courtois 288, Rudiger 280 ve Fransız Tchouameni ise 240 bin euro alıyor. Haberde; 18'lik Arda Güler'in en çok kazananlar listesine girmesinin biraz zaman alacağı ancak bazı komisyonlarının yüksek olduğu belirtildi.
            Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

            822 MİLYON EURO'LUK İLK 11!

            Avrupa basını, Real Madrid'in Arda'yı Barcelona'nın elinden kapmasını konuşurken; skor, maç sonuçları, istatistik ve transfer haberi yayınlayan Alman tabanlı futbol sitesi Transfermarkt, Arda'yı Real Madrid'in olası 11'inde sağ açığa yerleştirdi.
            Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

            Real Madrid'in olası kadrosu değerinin 822 milyon euro olduğuna dikkat çeken Transfermarkt, Real Madrid'in 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesine rağmen Arda'nın piyasa değerini 15 milyon euro gösterdi. Olası 11'de Arda'dan daha düşük piyasa değeri olan tek futbolcu 31 yaşındaki İspanyol sağ bek Dani Carvajal.
            Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

            Eflatun beyazlılarda en yüksek piyasa değerine sahip isim ise 150 milyon euroluk değeriyle Vinicius Jr. Brezilyalı süper starı yeni transfer Bellingham 120 milyon euro ile takip ediyor.
                Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

                Tıpkı Arda Güler gibi geleceğe yatırım olarak alınan ve Castilla takımında forma giymelerinin ardından A takıma yükselen Valverde ve Rodrygo 100'er milyon euro piyasa değerine sahip.

                Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

                İspanyol devinin diğer genç orta sahaları Camavinga ve Tchouameni 85 milyon euro değerindeler.
                Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

                Arda Güler'in yeni yapılacak piyasa değeri güncellemelerinin ardından hangi rakama ulaşacağı ise merak konusu.
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                Haberler Spor Arda Güler'li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11'inin değeri
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