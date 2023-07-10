Arda Güler’li Real Madrid inanılmazı başardı! İşte ilk 11’inin değeri

Ezeli rakibi Barcelona ile Arda Güler için transfer yarışına giren Real Madrid, Türk yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan taraf oldu. 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katıldığı törende Real'e toplam 6 yıllık imza attı.
Barcelona'ya tarihi bir çalım atan Real'in, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a yaptığı sözleşme ile Arda Güler'i ikna ettiği ortaya çıktı. Benzema'nın aldığı mukavelenin Vinicius'a verilmesiyle Brezilyalı yıldızın kontratı Arda'ya sunuldu.
3.2 MİLYON EURO
İngiliz 90min sitesindeki haberde, Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı: