Fenerbahçe Szalai sonrası kadrosuna 2 stoper dahil edecek

Savunmanın göbeğine takviye hazırlığında olan Fenerbahçe, bu transfer için önemli gelişme kat etti. Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi. Djiku'nun menajeri Fenerbahçe'den 1.7 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da imza parası talep etti. Yönetim de kabul etti. Djiku haftaya İstanbul'a geliyor.
TOP TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK
Fenerbahçe'nın Ganalı stoperi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi. Djiku'nun, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe bu transferde imza parası ödemeyecek. 28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Djiku yüksek top tekniği ile de dikkat çeken bir isim. Piyasa değeri de 8-10 milyon Euro civarında. Ancak Szalai'nin Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladığı için Fenerbahçe kadrosuna Djiku dışında 1 stoper daha alacak.
BİR STOPER DAHA GELECEK...
Fenerbahçe PSG'nin stoperi Abdou Diallo ile Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den birisini kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesi var.