Fenerbahçe Szalai sonrası kadrosuna 2 stoper dahil edecek





TOP TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK

Fenerbahçe'nın Ganalı stoperi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edildi. Djiku'nun, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe bu transferde imza parası ödemeyecek. 28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Djiku yüksek top tekniği ile de dikkat çeken bir isim. Piyasa değeri de 8-10 milyon Euro civarında. Ancak Szalai'nin Union Berlin'e satışının gerçekleşmesi için geri sayım başladığı için Fenerbahçe kadrosuna Djiku dışında 1 stoper daha alacak.