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    • Spor
    • 07.07.2023 11:30
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    • 07.07.2023 11:30
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    İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

    Fenerbahçe ve Milli Takım'da gösterdiği performansın ardından Barcelona ve Real Madrid arasında transfer savaşı çıkmasına neden olan Arda Güler, İspanyol medyasında gündemden düşmüyor. Arda için detaylı bir analiz yayımlayan Marca, genç yıldız için 'sihirbaz' yorumunu yaptı. İşte o rakamlar ve İspanyolların Arda Güler yorumları...

    takvim.com.tr
    İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

    İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan ve Real Madrid'e olan yakınlığıyla bilinen Marca, Arda Güler için 'Sihirbaz' ifadesini kullanarak kapsamlı bir inceleme yazısı yayımladı.
    İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

    Arda'nın birkaç hafta öncesine kadar hiç tanınmadığını belirten gazete, Galler'e attığı golün ardından futbol dünyasının ilgisini çektiğini yazdı.

    İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

    "TAM BİR FUTBOLCU"

    Arda'nın öne çıkan özelliklerini de belirten gazete, top sürme, şut, asist, pas, press ve savunma katkısı olduğunu belirterek 'tam bir futbolcu' tanımını yaptı.
        İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

        Real Madrid'in kendisini nerede oynatacağının belli olmadığı ifade edilerek Arda'nın kanatlarda, merkezde ve forvette oynayabileceğinin altı çizildi.
        İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

        Dikine oyun oynayabilme becerisi nedeniyle fark yarattığı söylenen Arda'nın, her 23 dakikada bir olmak üzere takımı adında 40 gol şansı yarattığı yazıldı.
        İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

        "LA LIGA'NIN ÖNÜNDE"

        Çalım özelliğinin olağanüstü olduğu belirtilirken, Süper Lig'de yaptığı ortalamayı İspanya Ligi'nde yalnızca Vinicius Jr ve Dembele'nin geçebildiği ifade edildi.
            İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

            Kilit paslarda ise Arda'nın maç başına yaptığı 2.68'lik ortalamasıyla La Liga oyuncularının önünde yer aldığı belirtildi.

            İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

            Topsuz oyunda da Arda Güler'den övgüyle bahseden gazete, poizsyon alması ve ikili mücadelelerde ayakta kalmasıyla savunma becerinin yeterli seviyede olduğunu yazdı.
            İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

            Son olarak Arda Güler'in birden Real Madrid seviyesine çıkmaya hazır olup olmadığı sorusuna Marca, milli yıldızın verilerine bakarak 'kesinlikle evet' yanıtını verdi.

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                Haberler Spor İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar
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