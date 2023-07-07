İspanyollardan Arda Güler analizi! İşte o yorumlar ve rakamlar

İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan ve Real Madrid'e olan yakınlığıyla bilinen Marca, Arda Güler için 'Sihirbaz' ifadesini kullanarak kapsamlı bir inceleme yazısı yayımladı.
Arda'nın birkaç hafta öncesine kadar hiç tanınmadığını belirten gazete, Galler'e attığı golün ardından futbol dünyasının ilgisini çektiğini yazdı.
"TAM BİR FUTBOLCU"
Arda'nın öne çıkan özelliklerini de belirten gazete, top sürme, şut, asist, pas, press ve savunma katkısı olduğunu belirterek 'tam bir futbolcu' tanımını yaptı.