ÖZEL | Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

Genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e sansasyonel transferi tüm dünyada büyük ses getirdi. Fenerbahçe'de yaşanan bu flaş ayrılığın ardından gözler, Arda Güler'in boşluğunu dolduracak isme çevrildi. Kanarya, bu mevki için ince eleyip, sık dokuyor.
ÖNCELİK SYZMANSKI
Avrupa'dan birçok oyuncuyu transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan Sebastian Syzmanski'yi gündemine almıştı. Moskova temsilcisi, 10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada forma giyebilen Polonyalı futbolcu için Kanarya'dan 16 milyon Euro talep etti.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
24 yaşındaki futbolcu için istenen bu rakamı fazla bulan Fenerbahçe yönetimi ise 8 milyon Euro bonservis teklifi önerdi. Sebastian Syzmanski transferiyle ilgili taraflar arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürerken, başka bir gelişme daha yaşandı.