ÖZEL | Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

24 yaşındaki futbolcu için istenen bu rakamı fazla bulan Fenerbahçe yönetimi ise 8 milyon Euro bonservis teklifi önerdi. Sebastian Syzmanski transferiyle ilgili taraflar arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürerken, başka bir gelişme daha yaşandı.