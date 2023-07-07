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    • Spor
    • 07.07.2023 16:17
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    • 07.07.2023 16:17
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    ÖZEL | Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de orta saha pozisyonu için arayışlar devam ederken, sıcak gelişmeler de yaşandı. İşte yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

    Genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e sansasyonel transferi tüm dünyada büyük ses getirdi. Fenerbahçe'de yaşanan bu flaş ayrılığın ardından gözler, Arda Güler'in boşluğunu dolduracak isme çevrildi. Kanarya, bu mevki için ince eleyip, sık dokuyor.
    Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

    ÖNCELİK SYZMANSKI

    Avrupa'dan birçok oyuncuyu transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan Sebastian Syzmanski'yi gündemine almıştı. Moskova temsilcisi, 10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada forma giyebilen Polonyalı futbolcu için Kanarya'dan 16 milyon Euro talep etti.

    Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

    24 yaşındaki futbolcu için istenen bu rakamı fazla bulan Fenerbahçe yönetimi ise 8 milyon Euro bonservis teklifi önerdi. Sebastian Syzmanski transferiyle ilgili taraflar arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürerken, başka bir gelişme daha yaşandı.
        Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

        DIAZ'IN DURUMU SORULDU

        Dünya devi Real Madrid ile yakın zamanda görüşmeler yapan Fenerbahçe, Milan'dan İspanyol ekibine kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın durumunu da sordu. Fas ve İspanya vatandaşlığı bulunan futbolcu, Sebastian Syzmanski transferinin gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe'de önceliklik hedefe haline gelebilir.

        Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

        ANCELOTTI HENÜZ KARAR VERMEDİ

        Öte yandan İspanya'dan gelen son haberlere göre; Brezilya Milli Takımı ile anlaşan ancak; 1 yıl daha Real Madrid'de görevine devam edecek olan Real Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brahim Diaz ile ilgili son kararını vermedi. Kurt hocanın vereceği karar, Diaz konusunda belirleyici olacak.
        Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

        DIAZ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

        10 numara, sağ açık ve sol açıkta forma giyebilen, Diaz'ın kulübüyle kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. 2021 yılında 25 milyon Euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında. Yıldız futbolcunun ilk etapta Fenerbahçe'ye kiralanması gündeme gelebilir.
            Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

            15 GOLE KATKI YAPTI

            23 yaşında ve 1.70 boyundaki Brahim Diaz, geçen sezon Milan'da İtalya Ligi, İtalya Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 45 karşılaşmada forma giyerken, 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Diaz, özellikle Serie A devinde etkili bir görüntü çizdi.
            Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

            BRAHIM DIAZ'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

            3 Ağustos 1999 tarihinde doğan ve tam adı Brahim Abdelkader Diaz olan yıldız oyuncu, futbola 2010-2015 arasında oynadığı Malaga altyapısında başladı. Daha sonra İngiliz ekibi Manchester City'de kariyerine devam eden Diaz, 2016-2019 arasında City'nin A Takımı'nda 5 maçta görev yaptı.

            Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

            REAL VE MILAN DÖNEMİ

            2019'da 17 milyon Euro bedelle City'den Real Madrid'e katılan futbolcu, İspanyol devinde 15 maçta 1 gol attıktan sonra Milan'a kiralandı. Milan ile dokusu uyuşan Diaz, 2020-2021 sezonunun ardından satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a bu kez 2 yıllığına kiralık verildi.
                Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

                GERİ DÖNDÜ

                10 Haziran 2023 tarihinde Real Madrid, Brahim Diaz'ın İtalya'da 3 sezon geçirdikten sonra takıma geri döneceğini duyurmuştu. Diaz, kulübe döndükten sonra sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılmasını da kabul etti. Bu hamle, İspanyollar tarafından Real'in gençleştirme stratejisi olarak görülmüştü.

                Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak

                FUTBOL KARİYERİNDE KAÇ GOL ATTI?

                Her iki ayağını da kullanabilen ve son yıllarda İtalya Ligi'nde iz bırakan Brahim Diaz, profesyonel futbol kariyerinde toplam 221 karşılaşmada 42 gol atarken, 32 de asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nda 1 kez oynayan yıldız ismin 1 golü bulunuyor.

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                Haberler Spor ÖZEL | Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Arda Güler için kolaylık sağlanacak
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