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    662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu!

    Favorileri tek tek eleyip finale yükselen Yusuf Can Zeybek, iki şampiyonluğu bulunan İsmail Balaban’ı da altın puanı alarak devirdi. 29 yaşındaki Antalyalı güreşçi, şampiyonluğa ulaştı.

    Başpehlivan Yusuf Can Zeybek

    662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. İsmail Balaban'ın Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yıldırım ve Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'in ise bir turu güreşmeden geçerek Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek geldiği finalde iki Antalyalı başpehlivan çayıra cazgırların anonsuyla davet edildi.

    İKİ ZAFERİ VARDI
    2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.

    14. dakikada Zeybek'in kaşı açıldı. 23'te Balaban rakibinin bacağını yakaladı ancak sonuç çıkmadı. Bitime 10 dakika kala Zeybek'e pasif güreştiği için ihtar verildi. 40 dakikada kazanan çıkmayınca altın puana geçildi. Müsabakanın 49. dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı ilk kez kazanmayı başardı.



    HAYALLERİM GERÇEK OLDU BİN KEZ ŞÜKÜR
    Yusuf Can Zeybek, karşılaşma sonrası çok mutluydu. Şampiyon güreşçi, "Buraya hep inanarak geldim. 'Bu kemeri alacağım' dedim. 'Edirne Caddesi'nde yürüyeceğim' dedim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun bu duyguyu bana yaşattı. Seyircilere sesleniyorum. Biz her zaman sonuna kadar savaşıyoruz. Bizi izleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Maç esnasında biz konsantre oluyoruz, gergin oluyoruz. Birisini kırdıysam özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



        BAŞPEHLİVAN 1 MİLYON LİRA ÖDÜL KAZANDI
        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı mağlup ederek şampiyon olan Yusuf Can Zeybek aynı zamanda milyoner oldu! Başpehlivan olan güreşçi Yusuf Can Zeybek, 1 milyon liralık büyük ödülü kazanmayı da başardı. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile birlikte bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.



        22 MİLYONLUK AĞA
        Sarayıçı Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası yapılan Kırkpınar Ağalık sembolü koçu olmak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.

        Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı. Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun" dedi.

        BAKAN BAK'TAN KUTLAMA
        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı. Bakan Bak, "Tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek mesaj paylaştı.

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        Haberler Spor 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu!
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