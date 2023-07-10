662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu!

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. İsmail Balaban'ın Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yıldırım ve Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'in ise bir turu güreşmeden geçerek Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek geldiği finalde iki Antalyalı başpehlivan çayıra cazgırların anonsuyla davet edildi.
İKİ ZAFERİ VARDI
2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.
14. dakikada Zeybek'in kaşı açıldı. 23'te Balaban rakibinin bacağını yakaladı ancak sonuç çıkmadı. Bitime 10 dakika kala Zeybek'e pasif güreştiği için ihtar verildi. 40 dakikada kazanan çıkmayınca altın puana geçildi. Müsabakanın 49. dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı ilk kez kazanmayı başardı.
HAYALLERİM GERÇEK OLDU BİN KEZ ŞÜKÜR
Yusuf Can Zeybek, karşılaşma sonrası çok mutluydu. Şampiyon güreşçi, "Buraya hep inanarak geldim. 'Bu kemeri alacağım' dedim. 'Edirne Caddesi'nde yürüyeceğim' dedim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun bu duyguyu bana yaşattı. Seyircilere sesleniyorum. Biz her zaman sonuna kadar savaşıyoruz. Bizi izleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Maç esnasında biz konsantre oluyoruz, gergin oluyoruz. Birisini kırdıysam özür diliyorum" ifadelerini kullandı.