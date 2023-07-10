662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu!





22 MİLYONLUK AĞA

Sarayıçı Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası yapılan Kırkpınar Ağalık sembolü koçu olmak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.

Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı. Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun" dedi.



BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı. Bakan Bak, "Tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek mesaj paylaştı.