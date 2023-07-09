Kartal hedefe yakın! Beşiktaş CSKA Moskova'nın Kazak yıldızı Zaynutdinov'da mutlu sona yaklaşıyor





ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. 2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kazak oyuncu futbol kariyerinde daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarının başarısı için ter döktü. 1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.