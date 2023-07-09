Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal hedefe yakın! Beşiktaş CSKA Moskova'nın Kazak yıldızı Zaynutdinov'da mutlu sona yaklaşıyor

    Kara Kartal, Rus ekibi CSKA Moskova’nın yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ın 6 milyon Euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşması sağladığı öğrenilen Kazak isim, transferi gerçekleşirse Süper Lig’de yerli statüsünde oynayabilecek.

    Zaynutdinov bitiyor

    Transferin sessiz ekibi Beşiktaş, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın formasını giyen Bakhtiyor Zaynutdinov transferini bitirmek için geri sayıma geçti. Rus ekibiyle bir süredir görüşen Kara Kartal, anlaşma aşamasına gelirken, futbolcunun maliyetiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.


    YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK
    Beşiktaş'ın, Moskova temsilcisiyle 6 milyon Euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Zaynutdinov ile de 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı, 25 yaşındaki futbolcunun da kontrat süresine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi yaptığı talimat değişikliği sonrasında Kazak oyuncu, yeni sezonda Türk statüsünde forma giyebilecek.



    ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU
    Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. 2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kazak oyuncu futbol kariyerinde daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarının başarısı için ter döktü. 1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.



        HEDEF TAKIM İSTİYORDU
        Kartal'ın transferini bitirmeye yaklaştığı Zaynutdinov, daha önce yaptığı açıklamalarda hedef bir takımda oynamak istediğini dile getirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        BBC’deki pedofili kim?
        Haberler Spor Kartal hedefe yakın! Beşiktaş CSKA Moskova'nın Kazak yıldızı Zaynutdinov'da mutlu sona yaklaşıyor
            loading
            SON DAKİKA