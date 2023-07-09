Galatasaray'da Erden Timur tek tek açıkladı! "Icardi, Paredes, Angelino, Szymanski ve Kamada..."

ANGELINO VE PAREDES AÇIKLAMASI

Angelino ile belirli bir noktaya geldik. Pozisyonunda Avrupa'nın önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun da orada. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Paredes ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor, bekliyoruz.

Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz.