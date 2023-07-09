Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu...
Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için dünya devi harekete geçti.
Sarı-lacivertliler bir rekor transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu...
Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için dünya devi harekete geçti.
Sarı-lacivertliler bir rekor transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE'DE UÇUŞA GEÇTİ
2018'in yazında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla adeta uçuşa geçti.
Her geçen gün üzerine koyarak devam eden milli oyuncu, Avrupa ekiplerini peşine taktı ve güncel piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükseldi.
DÜNYA DEVİ İŞİ BİTİRİYOR
İtalya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.
Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı.
Toplam 4175 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Ferdi'nin bu konuda son kararı başkana bıraktığı öğrenildi.