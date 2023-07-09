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    • Spor
    • 09.07.2023 16:42
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    • 09.07.2023 16:42
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    Fenerbahçe'ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Transferin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devi Inter'in ısrarının devam ettiği ifade edildi ve ödenecek rakam netleşti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

    Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu...
    Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

    Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için dünya devi harekete geçti.
    Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

    Sarı-lacivertliler bir rekor transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
        Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

        FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE'DE UÇUŞA GEÇTİ

        2018'in yazında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla adeta uçuşa geçti.
        Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

        Her geçen gün üzerine koyarak devam eden milli oyuncu, Avrupa ekiplerini peşine taktı ve güncel piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükseldi.
        Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

        DÜNYA DEVİ İŞİ BİTİRİYOR

        İtalya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Serie A devi Inter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
            Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

            İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır.
            Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

            Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
            Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

            GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

            Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı.
                Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

                Toplam 4175 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
                Fenerbahçe’ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler

                Ferdi'nin bu konuda son kararı başkana bıraktığı öğrenildi.
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                Haberler Spor Fenerbahçe'ye dev bir gelir daha! Ferdi Kadıoğlu için o rakamı ödeyecekler
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