662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finali İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek arasında gerçekleştirildi.
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yarı final kurası sonucu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek ile de Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti. İsmail Balaban'la Hüseyin Gümüşalan arasındaki yarı final karşılaşmasında Balaban'ın kasnak oyunlarını Gümüşalan'ın savuşturması dikkati çekti.
Hüseyin Gümüşalan, uzun boyunun avantajını kullanarak rakibinin kasnak ve paçada oyun kurma ataklarını uzaklaştırdı. Müsabakanın 11. dakikasında Gümüşalan'ın atağıyla güreş hareketlendi. Gümüşalan'ın künde atağına kılçık atan Balaban, müsabakayı kazandı. Altta kalan Gümüşalan, sonuca itiraz etse de kule hakemliği Balaban'ı galip ilan etti.