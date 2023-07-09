662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı





Mehmet Yeşil Yeşil ile Yusuf Can Zeybek'in yarı final karşılaşması ise hareketli başlasa da kısa süre sonra Mehmet Yeşil Yeşil güreşi bir önceki müsabakasında olduğu gibi yere çekti ve mücadelede normal sürenin büyük bölümü bu şekilde geçti. Mehmet Yeşil Yeşil, pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Seyir zevkinin doyurucu olmadığı güreşin normal süresinde galibiyet çıkmaması nedeniyle puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazandı.