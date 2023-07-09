Fener’den Kartal’a Djıku çalımı! F.Bahçe Beşiktaş'ın ilgilendiği Ganalı stoperi kadrosuna katmak üzere...





İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Futbolcunun menajerliğini de yapan abisi Jenhisghan Djiku, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki ile transfer görüşmelerinde bulunmak için dün İstanbul'a geldi. Djiku'nun menajerinin Fenerbahçe dışında Beşiktaş ile de son bir görüşme yapacağı ama Fenerbahçe'nin bu transferde avantajlı olduğu öğrenildi. Djiku geçen sezon Strasbourg'la 31 maçta oynamış ve 1 gol, 2 asist yapmıştı.