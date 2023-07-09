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    Fener’den Kartal’a Djıku çalımı! F.Bahçe Beşiktaş'ın ilgilendiği Ganalı stoperi kadrosuna katmak üzere...

    Yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco dün Alexander Djiku’nun menajerliğini yapan abisi Jenhisghan Djiku ile görüşme yaptı. Anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

    Fener’den Kartal’a Djıku çalımı!

    Kadrosuna bir stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper Alexander Djiku için devreye girmişti.

    Sarı-Lacivertli takımın, serbest durumda bulunan 28 yaşındaki defans oyuncusuyla yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve futbolcuyla anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Böylelikle Beşiktaş'a da transfer çalımı atan Kanarya'nın Ganalı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.



    İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER
    Futbolcunun menajerliğini de yapan abisi Jenhisghan Djiku, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki ile transfer görüşmelerinde bulunmak için dün İstanbul'a geldi. Djiku'nun menajerinin Fenerbahçe dışında Beşiktaş ile de son bir görüşme yapacağı ama Fenerbahçe'nin bu transferde avantajlı olduğu öğrenildi. Djiku geçen sezon Strasbourg'la 31 maçta oynamış ve 1 gol, 2 asist yapmıştı.
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