Ezeli rakipler transferde çalım atma peşinde! Cimbom’un listesinde yer alan Paredes’e Fenerbahçe talip...

PAREDES İÇİN ATAK

Bilindiği üzere Galatasaray, bir süredir Fransız devi PSG'de oynayan Arjantinli orta saha Leandro Paredes için temaslarını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmak için Paredes ile temas kurduğu gündeme geldi. İspanyol basını, bu transferde üst düzey bir rekabet yaşanacağı vurgusu yaptı.

ASLAN DA HAMLE YAPTI

Öte yandan Hollanda basınında ise Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadroya katmak için yoğun uğraş verdiği Sebastian Szymanski için devreye girdiği yazıldı. Bonservisi Dinamo Moskova'da olan Polonyalı futbolcu için Moskovalı bir yetkili ise "Galatasaray, Szymanski için devreye girmiş durumda. Bu transferde favori artık Fenerbahçe değil" açıklamasını yaptı. Geçen sezon Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'da kiralık oynayan ve şampiyonluğa katkı yapan Szymanski 10 numara, sağ kanat ve merkez orta saha, Paredes de ön libero ve merkez orta sahada oynuyor.







MALİYETİ YÜKSEK

Galatasaray'ın da transferi için devreye girdiği Sebastian Szymanski için kulübü Dinamo Moskova'nın 16 milyon Euro bonservis beklediği yazıldı.



TRANSFERDE DÜELLO

Fenerbahçe'nin listesindeki Szymanski için Feyenoord Kulübü de devreye girmişti. Hollanda ekibi de dahil edildiğinde Polonyalı yıldız oyuncu için 3 kulüp transfer rekabetine katılmış olacak. Galatasaray'ın temasta olduğu Leandro Paredes'e ise İtalya ve Fransa'dan çeşitli takımların transfer teklifi yaptığı ifade ediliyor. Hem Paredes hem de Szymanski ile ilgili önümüzdeki haftalarda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.