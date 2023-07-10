GALATASARAY KİSVARDA FC MAÇ İZLE! GS - Kisvarda FC hazırlık maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

GS - Kisvarda FC hazırlık maçı hakkında araştırmalar hızlandı. 10 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak maçın 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
İLK 11'LER
Galatasaray: Batuhan Şen, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kazımcan, Özgür Baran, Kerem, Yusuf, Caner, Moruţan, Efe, Zaniolo
GALATASARAY KİSVARDA FC MAÇI CANLI
Galatasaray-Kisvarda hazırlık maçının GSTV'den canlı yayınlanması bekleniyor.