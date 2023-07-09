Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in sağlık durumu açıklandı!

Yeni sezon kampını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un dün Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında Joaquin Fernandez, golü önlemeye çalışırken bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı. Oyundan alınıp hastaneye götürülen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

KAVAL KEMİĞİNDE ÖDEM, DİZ EKLEMİNDE KANAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, muayene ve görüntülemelerde Fernandez'in travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.