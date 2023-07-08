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    Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica’dan uyarı: "Mücadeleyi asla bırakmayın"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica’dan uyarı geldi. Hırvat teknik adam “Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mücadeleyi asla bırakmayın

    Trabzonspor yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok, vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil ile sakatlığı bulunan Salih Malkoçoğlu katılmadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, dün oyuncularını uyardı. Hırvat teknik adam, 'Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın' dedi.


    HALİL KARTAL OLUYOR
    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brentford ile milli golcü Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. İngiliz kulübü ile yapılan anlaşmada bonservis bedelinin olmadığı ifade edildi. Kontratta 500-600 bin euro civarında bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesinin yer aldığı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Burnley'de kiralık oynayan Halil Dervişoğlu daha önce de Süper Lig'de 1,5 sezon kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.



    TRABZON'UN RAKİBİ HAJDUK SPLİT
    Trabzonspor, kampın 5. gününde ilk hazırlık karşılaşmasını bugün yapacak. Bordo-Mavililer, TSİ 12.30'da kamp yapılan mesafeye 22 kilometre uzaklıkta Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak. Bjelica, bu maçta genç oyuncuları görme fırsatı bulacak.



        RÜYA KEMER 26 YILDIR SAHİBİNİ ARIYOR
        En son 1997'de Ahmet Taşçı'nın ebedi sahibi olduğu Kırkpınar'ın alametifarikası altın kemeri ebedi takacak başpehlivan bu yıl da çıkmayacak. Geçen yılın şampiyonu Mustafa Taş'ın ebedi sahip olma yolunda en yakın aday olduğu kemer, bu yılki şampiyona da geçici olarak takılacak. Taş, şayet bu yıl ve gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olursa, altın kemerin daimi sahibi olabilecek. Altın kemer, kurallara göre 1 yıllığına veriliyor. Güreşi kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl Kırkpınar'da başarılı olamazsa kemeri iade etmek durumunda kalıyor. Hiçbir pehlivan üst üste 3 kez kazanamadığı için kemer sahibini arıyor.




        FENER'E ÇİFTE TEKLİF
        Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekiplerininin yeni rotası Türkiye oldu. Suudi ekibi Al Shabab, Belçikalı golcü Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız golcü için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler'in bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı. Fenerbahçe'ye bir teklif te Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin Attila Szalai için Kanarya'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifte bulundu. 25 yaşındaki Macar stoperin teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.



        KENAN YILDIZ İDDİASI
        Arda Güler'in satışından önemli bir meblağı kasasına koyan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları tüm hızıyla sürüyor. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in Juventus'un 18 yaşındaki Türk yıldızı Kenan Yıldız için 10 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Fenerbahçe'nin bu teklifin kabul edilmemesi durumunda oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunabileceği de gelen haberler arasında. Çizme ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan 18 yaşındaki yıldız adayı geçen sezon Juventus'un alt takımında 29 maçta forma giymiş ve 11 gol kaydetmişti. Genç yetenek 7 yaşında katıldığı Bayern Münih'in altyapısından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ayrılıp Juventus'un yolunu tutmuştu.




            TİAGO ÇUKUR BEVEREN'E KİRALANDI
            Fenerbahçe 20 yaşındaki santrforu Tiago Çukur'u Belçika ekibi Beveren'e kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada," Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." denildi. Tiago, geçen sezon da bir başka Belçika ekibi Dender'e kiralanmıştı.

            SON ADAY CORREIA
            Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve Sacha Boey'un ayrılma ihtimali nedeniyle alternatif isimlerle temas kuran Galatasaray ile ilgili İspanyol basınından bir iddia geldi. İspanya'dan gelen habere göre; Cimbom, sağ bek mevkisine takviye için Valencia'dan Thierry Correia'yı istiyor. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu hem sağ bek hem de sol bekte görev alabiliyor. 2026 yılına kadar kulübü ile kontratı süren Correia'ya 8 milyon Euro değer biçiliyor. Öte yandan Sporting Lizbon altyapısından yetişen yetenekli futbolcuya, Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'nın da talip olduğu ifade edildi. Geçen sezon Valencia'da 28 karşılaşmada oynayan 1.76 boyundaki futbolcu, Portekiz U21 Takımı'nın formasını ise 10 kez sırtına geçirdi.



            TORREIRA PANİĞİ
            Transferde uzun süredir İtalyan ekibi Lazio ile anılan Lucas Torreira, Hull City ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanmıştı. İç yan bağında ikinci derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği duyurulan futbolcunun durumu, Aslan'da panik yarattı. 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı gündeme gelen Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sadece bir darbe aldı. 2 ay oynayamayacağı haberleri doğrul değil" dedi.

                YUSUF DEMİR YOLCU
                Galatasaray'da geçen sezon istediği kadar şans bulamayan, fırsat geldiğinde ise beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'e Belçika'dan talip çıktı. Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Standard Liege'in 20 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ve Galatasaray'ı bu transfer için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Cimbom'un Rapid Wien'den 6 milyon Euro bedelle transfer ettiği Yusuf Demir için Liege, kiralama formülü üstünde duruyor. Daha önce Basel'in de ilgilendiği futbolcu için görüşmeler sürecek. Futbolcunun ayrılığına teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. 2026'da kontratı bitecek olan Demir, 6 kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi ve sınıfı geçemedi. Hull City ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da forma giymeyen futbolcu için Okan Buruk, "Yusuf'un kaderi midir bilemiyorum ama ne zaman oynayacak olsa sakatlık geçiriyor" açıklamasını yaparak futbolcuya mesaj vermişti.

                ŞANSSIZLIĞIM MUSLERA'YDI
                Galatasaray'dan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'a giden Okan Kocuk'tan Fernando Muslera ile ilgili dikkati çeken açıklamalar geldi. Kocuk, "Açıkçası Fernando Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek ise en büyük şanssızlığımdı. Çünkü üst düzey ve iyi bir kaleciydi. Benim için güzel günler geçirdiğim Galatasaray dönemi kapandı" ifadelerini kullandı.

                CİMBOM KAMP İÇİN AVUSTURYA YOLCUSU
                Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi Galatasaray, Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bugün, özel bir uçakla Graz kentine gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Graz'dan da kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek. 18 Temmuz Salı gününe dek Avusturya'da birinci etap çalışmalarını sürdürecek olan Cimbom, üç de hazırlık maçı oynayacak ve eksiklerini tespit edecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, 10 Temmuz'da Kisvarda, 14 Temmuz'da Austria Wien ve 18 Temmuz'da da Sturm Graz ekipleriyle karşılaşacak. Teknik ekip bu maçlarla ilgili detaylı rapor hazırlayacak. Galatasaray, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi sınavına kadar hazır hale gelmek istiyor.

                BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE MESAİ
                Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı antrenmanda salon ve saha çalışmaları yapıldı. Akşam antrenmanında da denge, kuvvet, pas ve 5'e 2 çalışmalar yapıldı. Teknik patron Şenol Güneş oyuncularına sık sık uyarılar yapmayı ihmal etmedi.

                8-10 TRANSFER YAPACAĞIZ
                Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada "Samsunspor Süper Lig'in önemli markalarından biri. Şimdi ise 8-10 transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

                BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
                Son olarak Ajax'ta CEO olarak görev yapan eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi. Ajax konu ile ilgili "Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil" açıklamasını yaptı.

                EFES'TEN THOMPSON HAMLESİ
                Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Darius Thompson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Thompson, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 12,6 sayı, 6,7 asist ve 3,2 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

                MANU'NUN HEDEFİ ONANA
                Manchester United'ın, Andre Onana için Inter ile 55 milyon Euro karşılığında anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Transfermarkt'a göre Kamerunlu file bekçisinin şu an ki piyasa değeri ise 35 milyon Euro.

                CEDİ OSMAN SPURS'E TAKASLANDI
                NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takas ile San Antonio Spurs'e transfer oldu. Cavs'la toplamda 404 maça çıkan 24 yaşındaki basketbolcu 9,7 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamasıyla oynadı

                YENİ SEZONUN TOPU TANITILDI
                Türkiye Profesyonel Ligleri Top Sponsoru PUMA ve TFF, 2023/24 sezonunun resmi topu yeni PUMA ORBITA modelini taraftarların beğenisine sundu. ORBITA, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanılacak.

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