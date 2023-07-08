Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica’dan uyarı: "Mücadeleyi asla bırakmayın"

Trabzonspor yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok, vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil ile sakatlığı bulunan Salih Malkoçoğlu katılmadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, dün oyuncularını uyardı. Hırvat teknik adam, 'Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın' dedi.
HALİL KARTAL OLUYOR
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brentford ile milli golcü Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. İngiliz kulübü ile yapılan anlaşmada bonservis bedelinin olmadığı ifade edildi. Kontratta 500-600 bin euro civarında bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesinin yer aldığı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Burnley'de kiralık oynayan Halil Dervişoğlu daha önce de Süper Lig'de 1,5 sezon kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
TRABZON'UN RAKİBİ HAJDUK SPLİT
Trabzonspor, kampın 5. gününde ilk hazırlık karşılaşmasını bugün yapacak. Bordo-Mavililer, TSİ 12.30'da kamp yapılan mesafeye 22 kilometre uzaklıkta Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak. Bjelica, bu maçta genç oyuncuları görme fırsatı bulacak.