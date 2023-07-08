Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica’dan uyarı: "Mücadeleyi asla bırakmayın"

ŞANSSIZLIĞIM MUSLERA'YDI

Galatasaray'dan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'a giden Okan Kocuk'tan Fernando Muslera ile ilgili dikkati çeken açıklamalar geldi. Kocuk, "Açıkçası Fernando Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek ise en büyük şanssızlığımdı. Çünkü üst düzey ve iyi bir kaleciydi. Benim için güzel günler geçirdiğim Galatasaray dönemi kapandı" ifadelerini kullandı.

CİMBOM KAMP İÇİN AVUSTURYA YOLCUSU

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi Galatasaray, Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bugün, özel bir uçakla Graz kentine gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Graz'dan da kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek. 18 Temmuz Salı gününe dek Avusturya'da birinci etap çalışmalarını sürdürecek olan Cimbom, üç de hazırlık maçı oynayacak ve eksiklerini tespit edecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, 10 Temmuz'da Kisvarda, 14 Temmuz'da Austria Wien ve 18 Temmuz'da da Sturm Graz ekipleriyle karşılaşacak. Teknik ekip bu maçlarla ilgili detaylı rapor hazırlayacak. Galatasaray, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi sınavına kadar hazır hale gelmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE MESAİ

Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı antrenmanda salon ve saha çalışmaları yapıldı. Akşam antrenmanında da denge, kuvvet, pas ve 5'e 2 çalışmalar yapıldı. Teknik patron Şenol Güneş oyuncularına sık sık uyarılar yapmayı ihmal etmedi.



8-10 TRANSFER YAPACAĞIZ

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada "Samsunspor Süper Lig'in önemli markalarından biri. Şimdi ise 8-10 transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Son olarak Ajax'ta CEO olarak görev yapan eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi. Ajax konu ile ilgili "Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil" açıklamasını yaptı.

EFES'TEN THOMPSON HAMLESİ

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Darius Thompson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Thompson, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 12,6 sayı, 6,7 asist ve 3,2 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

MANU'NUN HEDEFİ ONANA

Manchester United'ın, Andre Onana için Inter ile 55 milyon Euro karşılığında anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Transfermarkt'a göre Kamerunlu file bekçisinin şu an ki piyasa değeri ise 35 milyon Euro.

CEDİ OSMAN SPURS'E TAKASLANDI

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takas ile San Antonio Spurs'e transfer oldu. Cavs'la toplamda 404 maça çıkan 24 yaşındaki basketbolcu 9,7 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamasıyla oynadı

YENİ SEZONUN TOPU TANITILDI

Türkiye Profesyonel Ligleri Top Sponsoru PUMA ve TFF, 2023/24 sezonunun resmi topu yeni PUMA ORBITA modelini taraftarların beğenisine sundu. ORBITA, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanılacak.