Szymanski'yi ikna eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya resmi teklifini iletti

Szymanski için ilk etapta 20 milyon euro talep eden Dinamo Moskova'nın yapılan son görüşme sonrasında bu talebini 16 milyon euro'ya kadar indirdiği ifade edildi. Polonyalı yıldızın transferinde ısrarcı davranan Fenerbahçe'nin Rus kulübünü kısa süre içerisinde ikna etmesi ve Szymanski'yi kadrosuna katması bekleniyor.