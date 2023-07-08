Szymanski'yi ikna eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya resmi teklifini iletti

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası 10 numara arayışına giren Fenerbahçe Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski'yi gündemine almıştı.
24 yaşındaki yıldızla görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in oyuncuyla yıllık 2,5 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Polanyalı yıldızı ikna ettikten sonra Rus kulübü ile görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'nın oyuncunun kulübüne de 10 milyon euro bonservis+bonuslar şeklinde resmi teklif yaptığı belirtildi.
Szymanski için ilk etapta 20 milyon euro talep eden Dinamo Moskova'nın yapılan son görüşme sonrasında bu talebini 16 milyon euro'ya kadar indirdiği ifade edildi. Polonyalı yıldızın transferinde ısrarcı davranan Fenerbahçe'nin Rus kulübünü kısa süre içerisinde ikna etmesi ve Szymanski'yi kadrosuna katması bekleniyor.