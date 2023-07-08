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    Szymanski'yi ikna eden Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya resmi teklifini iletti

    Dinamo Moskova’nın Polonyalı 10 numarası Szymanski ile yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Fenerbahçe Dinamo Moskova’ya da 10 milyon euro+bonuslar şeklinde resmi teklifini iletti. Rus kulübü ise yıldız oyuncu için 16 milyon euro talep ediyor.

    Szymanski tamam sıra Dınamo’da

    Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası 10 numara arayışına giren Fenerbahçe Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski'yi gündemine almıştı.

    24 yaşındaki yıldızla görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in oyuncuyla yıllık 2,5 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Polanyalı yıldızı ikna ettikten sonra Rus kulübü ile görüşmelerini sıklaştıran Kanarya'nın oyuncunun kulübüne de 10 milyon euro bonservis+bonuslar şeklinde resmi teklif yaptığı belirtildi.

    Szymanski için ilk etapta 20 milyon euro talep eden Dinamo Moskova'nın yapılan son görüşme sonrasında bu talebini 16 milyon euro'ya kadar indirdiği ifade edildi. Polonyalı yıldızın transferinde ısrarcı davranan Fenerbahçe'nin Rus kulübünü kısa süre içerisinde ikna etmesi ve Szymanski'yi kadrosuna katması bekleniyor.

        Rus ekibiyle 2026 yılıra kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'ta geçirmişti. Szymanski Feyenoord'un şampiyon olduğu sezon 40 maçta görev yapmış ve 10 gol,7 asistlik performans sergilemişti.



        Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Polonyalı yıldız Hollanda ekibiyle çıktığı 40 maçta 10 gol, 7 asiste imza atmıştı.

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