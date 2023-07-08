Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya yıldızı Arda Güler imza töreninde konuştu: "Efsane olmak istiyorum"

    Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu, “Bugün benim hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum, Yedek kalmaya değil oynamaya geldim“ dedi. Real Madrid Başkanı Perez ise "Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin" ifadelerini kullandı.

    Efsane olmak istiyorum

    Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, İspanyol kulübünün kendisi için organize ettiği basın toplantısında konuştu. Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum" dedi.

    Genç yıldız 'başka bir takıma kiralanacak mısın' sorusuna ise net bir şekilde cevap verdi. Arda Güler bu soru sonrasında "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum. Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Çok mutluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti.

    Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum. Çalışıp formayı almak istiyorum. Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Buraya oynamaya geldim. Ben rekabeti seviyorum! Bu sezon kalmak ve oynamak istiyorum. Zaten başkan ve hoca da bunu belirtti" ifadelerini kullandı. Başkan Florentino Perez ise, "Yeteneğin ve çaban, seni bu yaşında Real Madrid'e getirdi. Bu kulübe hoş geldin Arda" diyerek genç oyuncuyla tokalaştı.

        Peres, "Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın." ifadelerini kullandı.

        FENER UĞURLAMADI REAL BAĞRINA BASTI
        Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi dünya futbol kamuoyunun gündemine oturmuşken ortaya konan fotoğraflar dikkat çekti. Real Madrid yönetiminin tamamı Arda Güler'in imza töreninde hazır bulundu. Real Madrid Başkanı Florentino Peres de- Arda Güler'le verdiği fotoğraf la gündemin tam da ortasına düştü. Buna karşın Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler'e uğurlama yapılmaması, sadece resmi internet sitesinden duygusal bir veda açıklaması yapılması Türk futbol kamuoyunda tepkilere neden oldu. Dijital platformlarda "Herkesin özellikle Fenerbahçeliler'in içlerinde burukluk olabilir ama Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro kazandırmış, üstelik kendi gayretleriyle bonservis bedelini artıran bir oyuncuya daha vefalı davranılmalıydı" yorumları yapıldı.



        ARDA Güler imza töreni sırasında konuşma yaparken Real Madrid Başkanı Florentino Peres'in bu duruşu İspanyol medyasında çok geniş yer buldu.
        Vinicius JR tebrik etti! ARDA Güler'in Real Madrid'i tercihi, takım arkadaşı Vinicius Junior'ı fazlasıyla memnun etti. Brezilyalı yıldız, Avrupa'da 'Türk Messi' olarak nitelendirilen Arda için şu mesajı yazdı: "En büyük kulübü seçen bir futbolcu daha." Vinicius JR'ın mesajı büyük ilgi gördü.



            GURUR GÖZYAŞI
            İmza töreninde anne Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Arda'nın annesinin gözyaşlarını silip yanağına öpücük kondurması herkesi duygulandırdı.


            AVRUPA FUTBOLUNUN YENİ İNCİSİ
            Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün İspanyol gazetelerin manşetlerinde yer aldı. El Pais, Arda Güler'in resmileşen transferini "Real Madrid, Arda Güler'i Barcelona'dan kaptı" başlığıyla duyurdu. Marca "Avrupa futbolunun yeni incisi" Sport ise, "Perez transferin tamamlanması için emir verdi. Barcelona, 48 saat içinde mat oldu" diye yazdı.


            ARDA TWEET'İ REKOR KIRDI
            Real Madrid'in Twitter'dan yaptığı #WelcomeArda paylaşımı, kulübün sosyal medya hesabının en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Asli Baykal, CHP’yi bombaladı
            Haberler Spor Dünya yıldızı Arda Güler imza töreninde konuştu: "Efsane olmak istiyorum"
                loading
                SON DAKİKA