Dünya yıldızı Arda Güler imza töreninde konuştu: "Efsane olmak istiyorum"

Genç yıldız 'başka bir takıma kiralanacak mısın' sorusuna ise net bir şekilde cevap verdi. Arda Güler bu soru sonrasında "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum. Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Çok mutluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti.