Dünya yıldızı Arda Güler imza töreninde konuştu: "Efsane olmak istiyorum"

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, İspanyol kulübünün kendisi için organize ettiği basın toplantısında konuştu. Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum" dedi.
Genç yıldız 'başka bir takıma kiralanacak mısın' sorusuna ise net bir şekilde cevap verdi. Arda Güler bu soru sonrasında "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum. Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Çok mutluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti.
Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum. Çalışıp formayı almak istiyorum. Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Buraya oynamaya geldim. Ben rekabeti seviyorum! Bu sezon kalmak ve oynamak istiyorum. Zaten başkan ve hoca da bunu belirtti" ifadelerini kullandı. Başkan Florentino Perez ise, "Yeteneğin ve çaban, seni bu yaşında Real Madrid'e getirdi. Bu kulübe hoş geldin Arda" diyerek genç oyuncuyla tokalaştı.