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    Aslan atağa geçti! Galatasaray Leipzig'le İspanyol yıldız Angelino için bir kez daha masaya oturdu...

    Sol bek transferi yapacak Galatasaray’da Angelino defteri yeniden açıldı. Leipzig’le yıldız isim için masaya oturuldu. Cimbom, Alman ekibine 8 milyon Euro bonservis teklif etti. Leipzig ise 12 milyon Euro istedi. Hedef, transferi bitirmek...

    Yeniden Angelino

    23. şampiyonluğunu elde ederek sezonu tamamlayan Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Sarı- Kırmızılılar, sol bek mevkisi için Alman ekibi Leipzig'de oynayan İspanyol yıldız Angelino'yu öncelikli hedef olarak belirledi.

    CİMBOM TRANFER TEKLİFİ YAPTI
    Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi. Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.

        Taraflar arasındaki pazarlıkların yeniden başladığı ve G.Saray'ın bu transferde kararlı olduğu öğrenildi. Angelino için teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği biliniyor.

        ÜST DÜZEY VE SKORER BİR BEK
        Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

        1.71 boyundaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda da Leipzig'de 3 gol, 11 asist üretmişti. 2021 yılında 35 milyon Euro değer biçilen futbolcu daha önce Manchester City, PSV Eindhoven ve Mallorca takımlarının başarısı için de ter dökmüştü.
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