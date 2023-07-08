Aslan atağa geçti! Galatasaray Leipzig'le İspanyol yıldız Angelino için bir kez daha masaya oturdu...

23. şampiyonluğunu elde ederek sezonu tamamlayan Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Sarı- Kırmızılılar, sol bek mevkisi için Alman ekibi Leipzig'de oynayan İspanyol yıldız Angelino'yu öncelikli hedef olarak belirledi.
CİMBOM TRANFER TEKLİFİ YAPTI
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi. Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.