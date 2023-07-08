Aslan atağa geçti! Galatasaray Leipzig'le İspanyol yıldız Angelino için bir kez daha masaya oturdu...

CİMBOM TRANFER TEKLİFİ YAPTI

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi. Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.