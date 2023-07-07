Kırkpınar’da 662’nci buluşma: Türkiye'nin başpehlivanına büyük ödül! Organizasyon 9 Temmuz'da sona erecek!

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma bugün başlıyor. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek.
Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak. Giydikleri kispetle çayıra çıkacak pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergileyecek.
Kırkpınar davulcularının güreş havaları pehlivanları peşreve, güreşseverleri de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek. Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak.
Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 125'er bin lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Geçen yıl Kırkpınar başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek olmuştu.
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Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak lig güreşlerinde en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek. Ayrıca Kırkpınar öncesi yapılacak ön elemeyi geçen 8 pehlivan Kırkpınar'a katılım hakkı kazanacak. Böylece baş boyunda 32 pehlivan güreşebilecek. Bu durum diğer boylarda da gerçekleşecek, diğer boylarda 64 pehlivan güreş tutabilecek.