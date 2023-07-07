Kırkpınar’da 662’nci buluşma: Türkiye'nin başpehlivanına büyük ödül! Organizasyon 9 Temmuz'da sona erecek!

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma bugün başlıyor. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek.

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak. Giydikleri kispetle çayıra çıkacak pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergileyecek.

Kırkpınar davulcularının güreş havaları pehlivanları peşreve, güreşseverleri de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek. Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak.