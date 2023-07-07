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    • Spor
    • 07.07.2023 12:13
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    • 07.07.2023 12:13
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    Fenerbahçe'ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler'in parasıyla gelecekler

    Fenerbahçe Arda Güler'i 20 milyon euro + 10 milyon euro bonuslarla Real Madrid'e sattı. Sarı lacivertliler bu transferin parasını ise 3 yıldız isme harcamak istiyor. İşte A Spor'un haberine göre o isimler ve flaş transfer hamlelerinin detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

    Fenerbahçe 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor.
    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

    İsmail Kartal yönetiminde süren çalışmalarda Kartal oyuncularla yakından ilgileniyor.

    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

    İsmail Kartal, imza töreninde ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

        İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

        Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız.
        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

        Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz.
        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

        Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz.
            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

            YABANCI KALECİ TRANSFERİ OLACAK MI?

            Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde.
            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

            Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz.
            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

            Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.
                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                Altay giderse ise listeye sürpriz bir isim eklendi.
                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                Yönetim çalışmaları yakından takip ederken transferleri ise kampa yetiştirmek istiyor.
                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi
                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                    ORTA SAHAYA LEMAR
                    Dzeko'dan sonra bir dünya yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi.
                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                    Hedefteki isim; Atletico Madrid'in Guadeloupe asıllı Fransız yıldızı Thomas Lemar...

                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                    Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncuyu gündemine almasının ana sebebi ise; İsmail Kartal... 4-2-3-1 saha dizilişiyle oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcının oyun planlarında 10 numara önemli bir yere sahip.

                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                        Kadrodaki oyunculardan Arda Güler vedaya hazırlanıyor ve Emre Demir de güven vermiyor.

                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                        Bu sebeple İsmail hoca, Lemar'ı istedi.
                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                        KİRALANACAK

                        Sarı lacivertliler de oyuncu için İspanya'ya çıkarma yapma kararı aldı.
                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                            Pazartesi gününden itibaren Thomas Lemar transferine yoğunlaşılacak.
                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                            Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız oyuncu, teknik direktör Diego Simeone'nin rotasyondaki isimlerinden biri konumunda...

                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                            Fazla süre almadığı için mutsuz olan 27'lik yıldız için kiralama teklifi sunulacak.

                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                Lemar'ın menajeriyle de görüşme yapılacak.

                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                Başkan Ali Koç, Dzeko'da olduğu gibi bu transferde de kesenin ağzını açacak.

                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lemar, geçen sezon 32 maçta bin 578 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
                                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                    Fenerbahçe'nin son olarak Lemar ile yakından ilgilenmesi büyük yankı uyandırdı.
                                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                    Sarı lacivertli camiada yıldız ismin transfer durumu büyük heyecan uyandırdı.
                                    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                    Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
                                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                        KANAT İÇİN TECRÜBE: PERISIC İLK SIRADA

                                        Tatilini İstanbul'da yapan Hırvat oyuncu için temaslar başladı.
                                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                        İngiliz ekibi Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız isim yeni sezonda İngiltere'de kalmaya sıcak bakmıyor.
                                        Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                        Tottenham'ın da yüksek bonservis beklentisi olmadığı oyuncu için hafta için teklif yapılacağı iddia edildi.
                                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                            İngilizler bu noktada bonservis olarak 7 milyon Euro'yu belirledi.
                                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                            Fenerbahçe ise Perisic için maksimum 4 milyon Euro önerecek.

                                            Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                            Hırvat oyuncun ise sarı-lacivertli formayı giymek istediği iddia edildi.

                                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                                34 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşme istiyor.

                                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                                1 NUMARAYA SZCZESNY

                                                Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
                                                Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

                                                İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Juve, yüksek maaşından dolayı 33 yaşındaki kaleciyi satış listesine koydu.
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