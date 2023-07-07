Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız birden! Arda Güler’in parasıyla gelecekler

Fenerbahçe 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor.
İsmail Kartal yönetiminde süren çalışmalarda Kartal oyuncularla yakından ilgileniyor.
İsmail Kartal, imza töreninde ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor.
İsmail Kartal yönetiminde süren çalışmalarda Kartal oyuncularla yakından ilgileniyor.
İsmail Kartal, imza töreninde ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:
Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız.
Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz.
Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz.
YABANCI KALECİ TRANSFERİ OLACAK MI?
Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde.
Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz.
Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.
Altay giderse ise listeye sürpriz bir isim eklendi.
Yönetim çalışmaları yakından takip ederken transferleri ise kampa yetiştirmek istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi
ORTA SAHAYA LEMAR
Dzeko'dan sonra bir dünya yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi.
Hedefteki isim; Atletico Madrid'in Guadeloupe asıllı Fransız yıldızı Thomas Lemar...
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncuyu gündemine almasının ana sebebi ise; İsmail Kartal... 4-2-3-1 saha dizilişiyle oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcının oyun planlarında 10 numara önemli bir yere sahip.
Kadrodaki oyunculardan Arda Güler vedaya hazırlanıyor ve Emre Demir de güven vermiyor.
Bu sebeple İsmail hoca, Lemar'ı istedi.
KİRALANACAK
Sarı lacivertliler de oyuncu için İspanya'ya çıkarma yapma kararı aldı.
Pazartesi gününden itibaren Thomas Lemar transferine yoğunlaşılacak.
Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız oyuncu, teknik direktör Diego Simeone'nin rotasyondaki isimlerinden biri konumunda...
Fazla süre almadığı için mutsuz olan 27'lik yıldız için kiralama teklifi sunulacak.
Lemar'ın menajeriyle de görüşme yapılacak.
Başkan Ali Koç, Dzeko'da olduğu gibi bu transferde de kesenin ağzını açacak.
Piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lemar, geçen sezon 32 maçta bin 578 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
Fenerbahçe'nin son olarak Lemar ile yakından ilgilenmesi büyük yankı uyandırdı.
Sarı lacivertli camiada yıldız ismin transfer durumu büyük heyecan uyandırdı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
KANAT İÇİN TECRÜBE: PERISIC İLK SIRADA
Tatilini İstanbul'da yapan Hırvat oyuncu için temaslar başladı.
İngiliz ekibi Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız isim yeni sezonda İngiltere'de kalmaya sıcak bakmıyor.
Tottenham'ın da yüksek bonservis beklentisi olmadığı oyuncu için hafta için teklif yapılacağı iddia edildi.
İngilizler bu noktada bonservis olarak 7 milyon Euro'yu belirledi.
Fenerbahçe ise Perisic için maksimum 4 milyon Euro önerecek.
Hırvat oyuncun ise sarı-lacivertli formayı giymek istediği iddia edildi.
34 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşme istiyor.
1 NUMARAYA SZCZESNY
Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Juve, yüksek maaşından dolayı 33 yaşındaki kaleciyi satış listesine koydu.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Polonyalı kaleci için 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldığı da gelen iddialar arasında.