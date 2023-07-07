Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık daha! Tiago Çukur yeniden kiralandı

Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve kiralık olarak takımdan gönderdiği Tiago Çukur'u yeniden kiraladı.

Genç golcü Belçika'nın Beveren takımında forma giyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.