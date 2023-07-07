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    Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine doldurmak için harekete geçti

    Fenerbahçe, Arda’nın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Listenin ilk sırasında Feyenoord’u şampiyon yapan Polonyalı Sebastian Szymanski var. İlk görüşme yapıldı. Japon Daichi Kamada da Sarı-Lacivertli yönetimin listesinde. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAVKİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    10 numara harekat!

    Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından Fenerbahçe 10 numara mevkisi için atağa geçti. Sarı-Lacivertli kurmayların gündeminde 2 ismin olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin, bonservisi Dinamo Moskova'da olan ve geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord'u şampiyonluğa taşıyan 24 yaşındaki Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski ile ilgileniyor. Diğer isim ise Galatasaray'ın da gündeminde olan ve bonservisi olmayan Japon futbolcu Daichi Kamada. 24 yaşındaki Polonyalı on numara için Rus kulübüyle görüşen Kanarya, ilk etapta kiralama seçeneğini masaya koydu. Ancak sözleşmesi 2026'da sona erecek olan genç futbolcuyu, bu sezon piyasası yükseldiği için Dinamo Moskova kiralık göndermeye sıcak bakmadı. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, bonservisi için hamle yaptı.



    FERDİ KADIOĞLU'NA INTER KANCASI
    Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve en istikrarlı isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'na talip çıktı. İtalyan ekibi Inter Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı rotasını Türkiye'ye çevirecek. İnter'in Fenerbahçe'nin kapısını nasıl bir teklifle çalacağı ise merak konusu. Ancak Ferdi'yi satış listesine koymayan Fenerbahçe'nin oyuncusu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 48 maçta forma giydi. Milli oyuncu sarı lacivertli forma altında 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



    MORUTAN VE CICALDAU YOLCU
    İtalya 2. Lig ekibi Pisa'da 6 gol, 8 asist gibi parlak bir performans sergileyen Olimpiu Morutan ile Körfez ekibi Al Ittihad Kalba'da 4 gol, 7 asist kaydeden Alexandru Cicaldau, 1 Temmuz'da kiralıktan dönerek Galatasaray'ın kampına katılmıştı. Sarı-Kırmızılı takım ile antrenman ve maça çıkan Rumen futbolcuların performansı sınıfı geçemedi. Hull City ile oynanan ve 4-3 kaybedilen hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren futbolcularla yolların kısa süre içinde ayrılması planlanıyor. 24 yaşındaki Morutan ile 25 yaşındaki Cicaldau için gelecek her türlü teklif değerlendirilecek. Cicaldau'ya 5 milyon, Morutan'a ise 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.



        ASLAN'DA TORREIRA ŞOKU
        Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Hull City ile yapan Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlanmıştı. MR'ı çekilen yıldız orta sahanın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi. Uruguaylı orta sahanın 26 Temmuz'da Devler Ligi 2. ön elemesinde yapacağı ilk maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.



        KAMARA'YA 4 MİLYON EURO
        Galatasaray, orta saha transferi için geri sayıma geçti. Afrika basınından Africa Foot United'ın haberine göre; Cimbom, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara için teklifte bulundu. Sarı-Kırmızılı ekibin futbolcu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Öte yandan haberin detayında Camara'nın Olympiakos'tan ayrılmak istediği belirtildi. Gineli futbolcunun önceliğinin yine İtalya Ligi olduğu fakat; cazip bir teklife de sıcak bakabileceği ifade edildi. Mady Camara, geçtiğimiz sezon Serie A'da Roma formasıyla 24 maçta 1 asist kaydetti. Olympiakos ile kontratı 2024'te bitecek futbolcuya 10 milyon Euro değer biçiliyor.

        KAMARA İÇİN TAKİP
        Dinamik ve potansiyelli bir oyuncu olan Mady Kamara, İtalya'dan birçok takımın takibinde bulunuyor.



        KARTAL'A SON ADAY CASTILLEJO
        Hücum hattı için çeşitli isimleri listesinde bulunduran Beşiktaş ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Valencia'dan ayrılmayı düşünen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Samu Castillejo için Beşiktaş'ın teklif yaptığını öne sürdü. Marca'daki haberde; Kartal'ın İspanyol yıldıza mevcut sözleşme koşullarından daha iyi bir teklif yaptığı, Valencia'nın da 2 yıl daha kontratı olmasına karşın transfere zorluk çıkarmayacağını yazdı. Ayrıca futbolcunun henüz net bir karar vermediğine dikkat çekildi. 6 milyon Euro değer biçilen futbolcu, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. Geçen sezon Valencia'da 26 maçta 4 gol kaydeden futbolcu daha önce Milan, Villarreal ve Malaga'da da top koşturmuştu.



            SERTAÇ ŞANLI FENERBAHÇE YOLUNDA
            Barcelona forması giyen milli pivot Sertaç Şanlı kulübünden ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı. Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli pivot 2.12 boyunda.

            WİMBLEDON'DA PROTESTO ŞOKU
            Wımbledon Tenis Turnuvası'nda bir anda protestocu sahaya atladı. İngiliz Tenisçi Katie Boulter ile Avustralyalı Tenisçi Davia Saville maçı sırasında sahneye atlayan 66 yaşındaki cevreci protestocu William John konfetileri fırlatarak sahada koştu. Protestocu iki güvenlik görevlisi tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

            EMRE BİLGİN KARAGÜMRÜK'TE
            Yeni sezona iddialı şekilde hazırlanan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı. Siyah-Beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'i Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu. 19 yaşındaki eldiven, 1 sezon Karagümrük'te kiralık oynayacak. Bilgin, geçen szon Beşiktaş'ta 2 maçta forma giymişti.

            ALTAY'DAN ÖZGÜR'E KONTRAT
            Spor Toto 1. Lig ekbi Altay, 35 yaşındaki futbolcusu Özgür Özkaya ile yeniden anlaşmaya vardı. Sol bek ve sol açıkta oynayab-i len futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edileceği ifade edildi.

            TRANSFERLER İÇİN HAZIRIZ
            Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erdal Güneş, "Transfer tahtamız kapalı ama ciddi bir şey değil. Yeni sezondaki kadromuza santrfor, sol bek, sağ bek almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

            ATLETİCO'DAN AZPİLİCUETA ATAĞI
            2012 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye 8.8 milyon Euro'ya giden Cesar Azpilicueta, Atletico Madrid için İspanya'ya gitti. Londra ekibi ile sayısız kupa kazanan tecrübeli bek, La Liga'da olacağını da doğruladı.

            ELİT SPORCULAR YETİŞTİRELİM
            Atletizm efsaneleri arasında yer alan Kenyalı Rose Tata Muya, Türkiye'ye çağrı yaptı. Muya, "Türk atletizminde Kenyalı atletlerin payı büyük. Birlikte elit sporcular yetiştirelim" açıklamasını yaptı.

            TAVARES'TE RAKİP WEST HAM
            İngilizler, Arsenal forması giyen ve geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'ya kiralanan sol bek oyuncusu Nuno Tavares ile ilgili son gelişmeleri duyurdu. BBC'de yer alan haberde; 23 yaşındaki Portekizli beki West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'un çok beğendiği ve oyuncunun transferini istediği yazıldı. Öte yandan Arsenal'in 2025'te kontratı sona erecek olan 1.83 boyundaki futbolcu ile devam etmek istemediği ve Portekizli oyuncuya Türkiye'den de Galatasaray'ın talip olduğu vurgulandı.

            FENER GÖZÜNÜ KARARTTI
            Arda Güler'in takımdan ayrılmasının ardından kasasına koyacağı gelirle eli rahatlayan Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Wilfried Zaha için yeni bir teklife hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Fildişili futbolcu için yıllık 5.5 milyon Euro'luk teklifini maç başı para ve bonuslarla artırmayı planlıyor. Başkan Ali Koç İsmail Kartal'ın imza töreninde "Elimizdeki tüm maddi imkanları kullanacağız. Kimsenin itiraz edemeyeceği 2-3 yıldız futbolcuyu kadromuza katacağız" diye konuşmuştu.

            ARMİN HODZİC HATAYSPOR'DA
            Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Bosnalı hücumcu Armin Hodzic'i 3 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Zeljeznicar, 2020-21 sezonunda ise Kasımpaşa'da forma giymişti.

            SKRİNİAR'DAN 5 YILLIK İMZA
            Paris Saint Germain, bonservisi elinde olan Milan Skriniar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Slovak stoperin ilk sözleri, "Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde oldu.

            MESSİ'NİN YANINA HAZARD
            Real Madrid'de çeşitli nedenlerle beklentilerin altında kalan Eden Hazard için Inter Miami'nin devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

            SAMET GEYİK İMZAYI ATTI
            Galatasaray Nef, Samet Geyik'i kadrosuna kattı. 2.06 boyundaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.

            FIORENTINA KEREM'İ İSTİYOR
            Orta saha transferinde G.Saray ile anılan Bayer Leverkusen'in Türk kökenli Alman futbolcusu Kerem Demirbay'a Fiorentina'nın yakından ilgi gösterdiği iddia edildi. 2024'te kontratı bitecek olan Demirbay, geçen sezon 36 maçta 5 gol attı ve 3 de asist kaydetti.

            ROSS İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
            Geçen sezon Aalborg'dan Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross ile ilgili karar çıktı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyeti, 1.5 milyon Euro değer biçilen 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin daha çok oynayıp gelişmesini istiyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok talibi olduğu öğrenilen futbolcunun geleceği ise yakında netleşecek. Geçen sezon 2 maçta 1 gol atan Ross'un sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

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