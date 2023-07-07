Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine doldurmak için harekete geçti





SERTAÇ ŞANLI FENERBAHÇE YOLUNDA

Barcelona forması giyen milli pivot Sertaç Şanlı kulübünden ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı. Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli pivot 2.12 boyunda.



WİMBLEDON'DA PROTESTO ŞOKU

Wımbledon Tenis Turnuvası'nda bir anda protestocu sahaya atladı. İngiliz Tenisçi Katie Boulter ile Avustralyalı Tenisçi Davia Saville maçı sırasında sahneye atlayan 66 yaşındaki cevreci protestocu William John konfetileri fırlatarak sahada koştu. Protestocu iki güvenlik görevlisi tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.



EMRE BİLGİN KARAGÜMRÜK'TE

Yeni sezona iddialı şekilde hazırlanan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı. Siyah-Beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'i Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu. 19 yaşındaki eldiven, 1 sezon Karagümrük'te kiralık oynayacak. Bilgin, geçen szon Beşiktaş'ta 2 maçta forma giymişti.



ALTAY'DAN ÖZGÜR'E KONTRAT

Spor Toto 1. Lig ekbi Altay, 35 yaşındaki futbolcusu Özgür Özkaya ile yeniden anlaşmaya vardı. Sol bek ve sol açıkta oynayab-i len futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edileceği ifade edildi.



TRANSFERLER İÇİN HAZIRIZ

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erdal Güneş, "Transfer tahtamız kapalı ama ciddi bir şey değil. Yeni sezondaki kadromuza santrfor, sol bek, sağ bek almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



ATLETİCO'DAN AZPİLİCUETA ATAĞI

2012 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye 8.8 milyon Euro'ya giden Cesar Azpilicueta, Atletico Madrid için İspanya'ya gitti. Londra ekibi ile sayısız kupa kazanan tecrübeli bek, La Liga'da olacağını da doğruladı.



ELİT SPORCULAR YETİŞTİRELİM

Atletizm efsaneleri arasında yer alan Kenyalı Rose Tata Muya, Türkiye'ye çağrı yaptı. Muya, "Türk atletizminde Kenyalı atletlerin payı büyük. Birlikte elit sporcular yetiştirelim" açıklamasını yaptı.



TAVARES'TE RAKİP WEST HAM

İngilizler, Arsenal forması giyen ve geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'ya kiralanan sol bek oyuncusu Nuno Tavares ile ilgili son gelişmeleri duyurdu. BBC'de yer alan haberde; 23 yaşındaki Portekizli beki West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'un çok beğendiği ve oyuncunun transferini istediği yazıldı. Öte yandan Arsenal'in 2025'te kontratı sona erecek olan 1.83 boyundaki futbolcu ile devam etmek istemediği ve Portekizli oyuncuya Türkiye'den de Galatasaray'ın talip olduğu vurgulandı.



FENER GÖZÜNÜ KARARTTI

Arda Güler'in takımdan ayrılmasının ardından kasasına koyacağı gelirle eli rahatlayan Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Wilfried Zaha için yeni bir teklife hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Fildişili futbolcu için yıllık 5.5 milyon Euro'luk teklifini maç başı para ve bonuslarla artırmayı planlıyor. Başkan Ali Koç İsmail Kartal'ın imza töreninde "Elimizdeki tüm maddi imkanları kullanacağız. Kimsenin itiraz edemeyeceği 2-3 yıldız futbolcuyu kadromuza katacağız" diye konuşmuştu.



ARMİN HODZİC HATAYSPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Bosnalı hücumcu Armin Hodzic'i 3 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Zeljeznicar, 2020-21 sezonunda ise Kasımpaşa'da forma giymişti.



SKRİNİAR'DAN 5 YILLIK İMZA

Paris Saint Germain, bonservisi elinde olan Milan Skriniar ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Slovak stoperin ilk sözleri, "Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde oldu.



MESSİ'NİN YANINA HAZARD

Real Madrid'de çeşitli nedenlerle beklentilerin altında kalan Eden Hazard için Inter Miami'nin devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.



SAMET GEYİK İMZAYI ATTI

Galatasaray Nef, Samet Geyik'i kadrosuna kattı. 2.06 boyundaki tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.



FIORENTINA KEREM'İ İSTİYOR

Orta saha transferinde G.Saray ile anılan Bayer Leverkusen'in Türk kökenli Alman futbolcusu Kerem Demirbay'a Fiorentina'nın yakından ilgi gösterdiği iddia edildi. 2024'te kontratı bitecek olan Demirbay, geçen sezon 36 maçta 5 gol attı ve 3 de asist kaydetti.



ROSS İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Geçen sezon Aalborg'dan Galatasaray'a transfer olan Mathias Ross ile ilgili karar çıktı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyeti, 1.5 milyon Euro değer biçilen 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin daha çok oynayıp gelişmesini istiyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok talibi olduğu öğrenilen futbolcunun geleceği ise yakında netleşecek. Geçen sezon 2 maçta 1 gol atan Ross'un sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

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