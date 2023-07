Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine doldurmak için harekete geçti

FERDİ KADIOĞLU'NA INTER KANCASI

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve en istikrarlı isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu'na talip çıktı. İtalyan ekibi Inter Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı rotasını Türkiye'ye çevirecek. İnter'in Fenerbahçe'nin kapısını nasıl bir teklifle çalacağı ise merak konusu. Ancak Ferdi'yi satış listesine koymayan Fenerbahçe'nin oyuncusu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 48 maçta forma giydi. Milli oyuncu sarı lacivertli forma altında 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.