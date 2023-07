Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'dan camiaya seslendi: Bizim için tek başarı zirvede olmaktır

2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR

Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile son dönemde yaşanan gerilime de değindi. Başkan Doğan, "Bize dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010- 2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur" dedi. Fenerbahçeliler'le kişisel bir sorun yaşamadıklarının da altını çizen Doğan, "Fenerbahçe bizi her geldiğimizde çok güzel şekilde misafir ediyor. Biz de her seferinde aynısını yapıyoruz. Trabzon'a geldiklerinde başımızın üzerinde yerleri vardır" açıklamasını yaptı. Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmesinden büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak Rizespor ve Samsunspor'la her türlü dostluğu geliştiririz. Trabzonspor sorun çıkaran tarafta olmayacak ama birisi sorun çıkarıyorsa en sert cevabı veren taraf olacak. Kulüp yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle gencecik insanların karşı karşıya gelmesi hoş değil" ifadesini kullandı.