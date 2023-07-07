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    Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'dan camiaya seslendi: Bizim için tek başarı zirvede olmaktır

    Öncelikle sürdürülebilir ekonomiye sahip bir Trabzonspor oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Doğan , “Trabzonspor için başarı tabii ki zirvede olmak. Birinci olamıyorsa bile ikinci olmak. Ekonomisi güçlü , şampiyon olan, Avrupa’da başarılar yaşayan, altyapıyı iyi hale getiren birb aşkan olmak istiyorum” dedi.

    Bizim için tek başarı zirvede olmaktır

    Sezona büyük hedeflerle giren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı mesajlar geldi. İstanbul'da Ruffles Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir bir ekonomi olduğunu söyledi.



    CAMİANIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
    İddialı bir kadro kuracaklarının altını çizen Doğan, "Trabzonspor için başarı tabii ki zirvede olmak. Birinci olamıyorsa bile ikinci olmak. Kendi adıma konuşursam, burada Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirirsem kendimi başarılı bulurum. Ekonomiyi yönetilebilir hale getiren, şampiyon olan, Avrupa'da başarılı olan, altyapıyı iyi hale getiren bir başkan olmak istiyorum. Ama bunların hepsi bir süreç. İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.



    BEN TRİBÜNDE BÜYÜDÜM
    Kendisinin küçük yaşlardan itibaren Trabzonspor'un içinde olduğunun altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, "Soyunma odasında büyüyen, tribünlerde büyüyen, ailesinde 3 tane Trabzonsporlu futbolcu olan birisiyim. Önemli olan Trabzonspor'un her zaman zirve mücadelesinde olması, ekonomisinin yürütülebilir halde olması. Bunun yanında altyapı bizim bölgemizin en önemli gerçeği. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirip satmadan bu işin içinden çıkması mümkün değil" ifadelerini kullandı.



        2010-11 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR
        Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile son dönemde yaşanan gerilime de değindi. Başkan Doğan, "Bize dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010- 2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur" dedi. Fenerbahçeliler'le kişisel bir sorun yaşamadıklarının da altını çizen Doğan, "Fenerbahçe bizi her geldiğimizde çok güzel şekilde misafir ediyor. Biz de her seferinde aynısını yapıyoruz. Trabzon'a geldiklerinde başımızın üzerinde yerleri vardır" açıklamasını yaptı. Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmesinden büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak Rizespor ve Samsunspor'la her türlü dostluğu geliştiririz. Trabzonspor sorun çıkaran tarafta olmayacak ama birisi sorun çıkarıyorsa en sert cevabı veren taraf olacak. Kulüp yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle gencecik insanların karşı karşıya gelmesi hoş değil" ifadesini kullandı.



        BU AY 3-4 TRANSFER DAHA OLACAK
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarıyla alakalı önemli mesajlar verdi. Basın toplantısı sonrası Futbol Plus'tan Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan Başkan Doğan, "Bu ay içinde 3-4 transferi daha bitireceğiz. Hocamız bizden forvet, orta saha ve 1 stoper transferi daha istiyor. Bunlar için uğraşıyoruz" diye konuştu. Doğan, "Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleşen ve gerçekleşme aşamasında olan transferler var. Trabzonspor geliştirip satmak zorunda. Sadece biz değil, tüm kulüpler oyuncu yetiştirip, geliştirip satmalı. Hocamızı seçmemizdeki sebeplerden birisi de bu. Trabzonspor'un altyapısından önemli isimler çıkacağını biliyoruz. Transferde maliyetleri de en düşük seviyede tutmamız gerekiyor. Bunun için de çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.



        PETKOVİC'LE GÖRÜŞÜYORUZ
        Transferi en çok merak edilen isim olan Petkovic'le ilgili gelinen son noktayı anlatan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Petkovic'le görüşüyoruz, bu doğru. Eğer istediğimiz rakamlara gelirse bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu.



            RAKITIC'LE İLGİMİZ YOK
            İsmi bir süredir Trabzonspor'la anılan Ivan Rakitic'le ilgili Başkan Doğan net konuştu. Doğan, Sevilla formasını giyen dünyaca ünlü Hırvat yıldız için, "Şu an gündemimizde böyle bir transfer yok. Rakitic'le ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı.



            UĞURCAN ÇAKIR'A BİR SÖZ VERDİM!
            Başkan Doğan, kaptan Uğurcan için noktayı doydu. Doğan, "Türkiye'den bir kulübe kesinlikle satmayacağız. Ancak kendisine söz verdim. Eğer Avrupa'dan önemli bir kulüpten teklif gelir ve gitmek isterse kendisine kolaylık göstereceğiz. Zirve yarışında olan bir takımın kaptanını satması kadar abesle iştigal bir durum olur mu?" dedi.



            50 MİLYONLUK MÜJDE
            Göreve geldiği ilk günden bu yana mali konular üzerinde hassasiyetle duran Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dünkü basın toplantısında camiaya sponsorluk müjdesi verdi. Doğan, "Biz çok büyük bir camiayız. Sıkıntılarımız var tabii ki ama bunu sistem dahilinde planlayarak çözüyoruz. Bugün Ülker'le 50 milyonluk bir reklam anlaşmasına imza attık. Buradan ilk kez camiamıza duyurmuş olalım. Bu bağlamda bize her zaman desteğini veren Yıldız Holding'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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