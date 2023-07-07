Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'dan camiaya seslendi: Bizim için tek başarı zirvede olmaktır

Sezona büyük hedeflerle giren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı mesajlar geldi. İstanbul'da Ruffles Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir bir ekonomi olduğunu söyledi.
CAMİANIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
İddialı bir kadro kuracaklarının altını çizen Doğan, "Trabzonspor için başarı tabii ki zirvede olmak. Birinci olamıyorsa bile ikinci olmak. Kendi adıma konuşursam, burada Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirirsem kendimi başarılı bulurum. Ekonomiyi yönetilebilir hale getiren, şampiyon olan, Avrupa'da başarılı olan, altyapıyı iyi hale getiren bir başkan olmak istiyorum. Ama bunların hepsi bir süreç. İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız" diye konuştu.
BEN TRİBÜNDE BÜYÜDÜM
Kendisinin küçük yaşlardan itibaren Trabzonspor'un içinde olduğunun altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, "Soyunma odasında büyüyen, tribünlerde büyüyen, ailesinde 3 tane Trabzonsporlu futbolcu olan birisiyim. Önemli olan Trabzonspor'un her zaman zirve mücadelesinde olması, ekonomisinin yürütülebilir halde olması. Bunun yanında altyapı bizim bölgemizin en önemli gerçeği. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirip satmadan bu işin içinden çıkması mümkün değil" ifadelerini kullandı.