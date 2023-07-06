İsmail Kartal'dan taraftara net mesaj: "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal resmi imzayı attı. Tecrübeli teknik adam dün düzenlenen törende iddialı açıklamalar yaptı. Kartal, "Başkanın Divan Kurulu'ndaki açıklamaları sonrası çok heyecanlandım. Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin" ifadesini kullandı. Transfer konusunda da bilgi veren İsmail Kartal, "Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Defans, orta alan ve hücuma takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, endişelenmesin" şeklinde konuştu.
ARDA ARTIK FENER'DE OLMAYACAK
Başkan Ali Koç basın toplantısında Arda Güler sorusunu yanıtladı. Başkan Koç, "Süreç henüz resmen bitmedi. Bitince her şeyi, yaşananları anlatacağım. Tek söyleyebileceğim, Arda Güler yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak. Bizimle devam etmek istemedi. Bizimle 1 sezon daha olacağı formüller vardı ancak olmadı" diye konuştu.
UMARIM YENİDEN YAŞARIZ
Trabzonspor'un yeni transferi Hırvat yıldız Mislav Orsic Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Hırvat yıldız, "Hocamız beni burada görmek istedi, kupalar başarılar kazanabileceğimizi anlattı" diye konuştu. Orsic "Temel pozisyonum sağ kanat pozisyonu ama hocam nerede isterse orada oynayacağım" dedi. Orsic, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de "Gemilerden çok etkilenmiştim, umarım yeniden aynı kutlamaları yaşarız" ifadelerini kullandı.