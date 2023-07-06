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    İsmail Kartal'dan taraftara net mesaj: "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"

    3. kez Sarı-Lacivertlilere gelen İsmail Kartal, taraftara, “Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah’ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin” mesajını verdi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Allah’ın izniyle şampiyon olacağız

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal resmi imzayı attı. Tecrübeli teknik adam dün düzenlenen törende iddialı açıklamalar yaptı. Kartal, "Başkanın Divan Kurulu'ndaki açıklamaları sonrası çok heyecanlandım. Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin" ifadesini kullandı. Transfer konusunda da bilgi veren İsmail Kartal, "Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Defans, orta alan ve hücuma takviye yapacağız. Kimse merak etmesin, endişelenmesin" şeklinde konuştu.



    ARDA ARTIK FENER'DE OLMAYACAK
    Başkan Ali Koç basın toplantısında Arda Güler sorusunu yanıtladı. Başkan Koç, "Süreç henüz resmen bitmedi. Bitince her şeyi, yaşananları anlatacağım. Tek söyleyebileceğim, Arda Güler yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak. Bizimle devam etmek istemedi. Bizimle 1 sezon daha olacağı formüller vardı ancak olmadı" diye konuştu.


    UMARIM YENİDEN YAŞARIZ
    Trabzonspor'un yeni transferi Hırvat yıldız Mislav Orsic Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Hırvat yıldız, "Hocamız beni burada görmek istedi, kupalar başarılar kazanabileceğimizi anlattı" diye konuştu. Orsic "Temel pozisyonum sağ kanat pozisyonu ama hocam nerede isterse orada oynayacağım" dedi. Orsic, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de "Gemilerden çok etkilenmiştim, umarım yeniden aynı kutlamaları yaşarız" ifadelerini kullandı.

        BARTRA-GOMEZ'E YUNAN KANCASI
        Yunan basınında yer alan iddiaya göre; Olympiakos, Marc Bartra ve Maxi Gomez için 2.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Trabzonspor'un 2 oyuncunun satışına sıcak baktığı ancak daha yüksek bir teklif beklentisinde olduğunun altı çizildi. 2 futbolcunun da Bordo- Mavili takımla 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor, İspanyol stoper Bartra'yı geçtiğimiz sezon başında 1 milyon 250 bin Euro'ya Real Betis'ten, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i ise 3 milyon euro karşılığında Valencia'dan transfer etmişti.



        ADAMS'TA RAKİP AJAX
        Hollanda basını Beşiktaş'ın, Ajax'la Norveç ekibi Lillestrom'un golcüsü için kapıştığını öne sürdü. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş'ın takibindeki Akor Adams ile Hollanda devi Ajax da ilgileniyor. Norveç ekibi de iki kulübün rekabetinden yararlanarak golcüsünden 5-6 milyon euro kazanmak niyetinde.



        AMARTEY&KUZYAEV AN MESELESİ
        Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancıı'nın transferlerinde aşama kaydettiklerini belirttiği Ganalı stoper Daniel Amartey ve Rus orta saha Daler Kuzyaev ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Bonservisleri ellerinde olan 2 oyuncunun en geç bu hafta sonuna kadar Beşiktaş'a olumlu dönüş yapmalarının beklendiği ifade edildi. Amartey ve Kuzyaev'i kadrosuna katmaya yakın olan Beşiktaş, oyuncuları Avusturya kampına yetiştirip, 27 Temmuz'da oynanacak Konferans Ligi eleme turunda sahaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

        EDIN DZEKO FIRTINASI
        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çift devam etti. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Edin Dzeko da yer aldı. Kendisine verilen özel izin sonrası önceki gün İstanbul'a gelen ve ayağının tozuyla ilk idmanına çıkan Boşnak futbolcu fit görüntüsü ve sempatik tavırları ile idmanın yıldızı oldu.



            FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
            Kariyerini Bundesliga ekibi Leverkusen'de sürdüren Sardarn Azmoun, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Tivibuspor'a konuşan tecrübeli forvet, "Bu sezon Türkiye'den teklif aldım. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu başka bir sevgi" ifadesini kullandı.



            PELKAS'IN YENİ ADRESİ SİVAS
            Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Hull City'de kiralık geçiren Dimitrios Pelkas sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir kendisine takım arayan Yunan yıldızın Süper Lig ekibi Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Pelkas'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip Yiğidolar'a resmi imzayı atması bekleniyor.

            ASLAN 3 DAKİKADA ŞOK OLDU
            Şampiyon Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçını Championship ekibi Hull City ile yaptı. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Aslan maça Batuhan Şen, Dubois, Kaan, Emin Bayram, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Cicaldau ve Barış Alper 11'iyle başladı. 28'de Mertens'in ortasına Emin Bayram harika bir kafa vuruşu yaptı: 1-0. 30'da Torreira kaptı, Berkan 2-0 yaptı. 35'te Dubois'nın ortasına Kaan Ayhan kafayı vurdu: 3-0. 45'te Tetteh farkı 2'ye indirdi: 3-1. İkinci devre Jankat Yılmaz, Ali Turap, Süleyman Luş, Metehan Baltacı, Midtsjö, Oliveira, Özgür Baran, Morutan, Hamza Akman, Eren Aydın ve Ali Yeşilyurt şans buldu. 83'te Cyrus Christie, 85'te Regan Slater ve 86'da Estupinan skoru 4-3 Hull lehine çevirdi. Cimbom 26 Temmuz'da Zalgiris/Struga galibiyle karşılaşacak.



                TECRÜBE OLDU
                G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın başındaki oyun hiç tatilden gelmiş bir takım havasında değildi. Gençlere şans verdik, bazıları kullandı, bazıları kullanamadı. Hazırlık maçlarında sonuca bakmıyoruz. Bizim için tecrübe oldu" diye konuştu.

                RAKİP KİSVARDA
                Aslan ikinci hazırlık maçını 10 Temmuz'da Bulgaristan temsilcisi Kisvarda ile yapacak. Karşılaşma Avusturya'da olacak.



                EMİN'İN YENİ TALİBİ WESTERLO
                Cimbom'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke City'nin transfer listesinde bulunuyor. Galatasaraylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Stoke City'nin teklifinde, Premier Lig'e yükselme başarısı elde edilirse 7 milyon Euro bonservis opsiyonu da yer alıyor. Ancak; genç oyuncunun talipleri artıyor. City'nin ardından Emin Bayram için Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun da devreye girdiği ve kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.



                CARDOSO KAPIŞMASI
                Transferde hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray, orta sahaya da takviye yapacak. Brezilya'da Internacional'de oynayan Johnny Cardoso da Cimbom'un listesinde. Güney Amerika'da yer alan haberlere göre; Internacional yaşadığı mali kriz nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Cardoso da bu isimler arasında yer alıyor. Aslan, 21 yaşındaki isimle ilgileniyor. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numarada oynayabilen Cardoso'nun sözleşmesi 2026'da bitecek. 3.5 milyon Euro değerindeki yıldıza Sporting Lizbon'un dışında Real Betis ekibide ilgi gösteriyor.

                    YENİ GÖZDE KEREM DEMİRBAY
                    Orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bayern Leverkusen ile 1 yıllık kontratı kalan Kerem Demirbay için temasa geçti. Alman ekibinin 30 yaşındaki futbolcudan para kazanmaya sıcak baktığı iddia edildi. Almanya Milli Takımı'nda oynayan Kerem, 2019'da Hoffenheim'dan 32 milyon Euro'ya Leverkusen'e geldi.

                    SAMPDORIA'NIN HEDEFİ CICALDAU
                    Okan Buruk tarafından gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile ilgili bir iddia İtalyan basınından geldi. Tutto Sampdoria, Rumen orta saha oyuncusuna Sampdoria'nın ilgi gösterdiğini ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. 5.5 milyon Euro değer biçilen Cicaldau'nun Galatasaray ile kontratı 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki Cicaldau geçen sezon kiralandığı Körfez ekibi Al Ittihad Kalba'da 28 maçta 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.

                    GALATASARAY BENİ MUTLU ETTİ
                    Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerine Alman ekibi Hoffenheim'da devam eden Ozan Kabak, "Şampiyonluk için çok mutlu oldum. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir takım izlediğim için mutluyum" diye konuştu.

                    ÇALHANOĞLU INTER'DE KALDI
                    Inter ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübüyle kontratını yeniledi. Milli yıldızımız, Inter ile 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. Hakan, "Inter'de çok mutluyum" diye konuştu.

                    ROBERTO FİRMİNO AL-AHLİ'DE
                    Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Sambacı golcünün yıllık 20 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

                    BEŞİKTAŞ HARİKA!
                    Geçtiğimiz sezonu Antalya'da geçiren genç stoper Emrecan Uzunhan "Devre arasında Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmıştım. Şimdi Beşiktaş'a döndüm ve bu çok iyi hissettiriyor" şeklinde konuştu. Saiss ve Colley'i örnek aldığını belirten Emrecan "Bu isimlerle forma savaşı verebileceğimi düşünüyorum" dedi.

                    LUİS ENRİQUE RESMEN PSG'DE
                    Chrıstophe Galtier ile yollarını ayırdığını duyuran PSG ,teknik direktörlük görevine Luis Enrique'nin getirildiğini bildirdi. Fransız kulübünün açıklamasında İspanyol çalıştırıcının 2 yıllık kontrata imza attığı belirtildi.

                    ÇAĞLAR ATLETİCO İLE İMZALADI
                    Leıcester'dan ayrılan 27 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çağlar Söyüncü, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

                    FLAVIO İÇİNA 2 KULÜP MASADA
                    Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio'ya geçen sezçon kiralık oynadığı Suudi ekibi Al-Taawon ve Brezilya takımı Cruzeiro talip oldu. 2 ekibin de 1 sezonluk sözleşmesi kalan Flavio için bonservis ödemek istemediği belirtildi. Al- Taawon satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaparken, Cruzeiro da oyuncunun maaşını karşılamayı teklif etti. Trabzon ise Flavio'dan 1 milyon euro bekliyor.

                    BAKHTIYOR iÇiN ARTI OLACAKTIR
                    Kazakıstan Milli Takımı teknik direktörü Magomed Adiyev, Beşiktaşın transfer gündeminde gündeminde yer alan CSKA Moskova'lı Bakhtiyor Zaynutdinov'la ilgili açıklamalarda bulundu. Adiyev, Kazak orta saha için "Beşiktaş'a transfer olmak Bakhtiyor için artı olacaktır. Beşiktaş, ciddi seviyede bir kulüp. Kararı ne olursa olsun, Bakhtiyor'u her durumda destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Spor İsmail Kartal'dan taraftara net mesaj: "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"
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