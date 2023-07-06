İsmail Kartal'dan taraftara net mesaj: "Allah'ın izniyle şampiyon olacağız"

BARTRA-GOMEZ'E YUNAN KANCASI

Yunan basınında yer alan iddiaya göre; Olympiakos, Marc Bartra ve Maxi Gomez için 2.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Trabzonspor'un 2 oyuncunun satışına sıcak baktığı ancak daha yüksek bir teklif beklentisinde olduğunun altı çizildi. 2 futbolcunun da Bordo- Mavili takımla 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor, İspanyol stoper Bartra'yı geçtiğimiz sezon başında 1 milyon 250 bin Euro'ya Real Betis'ten, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i ise 3 milyon euro karşılığında Valencia'dan transfer etmişti.





ADAMS'TA RAKİP AJAX

Hollanda basını Beşiktaş'ın, Ajax'la Norveç ekibi Lillestrom'un golcüsü için kapıştığını öne sürdü. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş'ın takibindeki Akor Adams ile Hollanda devi Ajax da ilgileniyor. Norveç ekibi de iki kulübün rekabetinden yararlanarak golcüsünden 5-6 milyon euro kazanmak niyetinde.