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    Galatasaray West Ham United ve golcü Antonio'ya teklifini sundu...

    Forvet transferi için kollayı sıvayan Galatasaray yöneticileri, İngiliz ekibi West Ham United’ın formasını giyen Michail Antonio’ya yıllık 2 milyon Euro maaş önerdi. Golcü isimle uzlaşan Cimbom, West Ham’a da 2 milyon Euro teklif etti. Transferin bitmeye yakın olduğu belirlendi.

    Antonio bitiyor

    Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet için adaylardan biri West Ham'ın golcüsü Michail Antonio. Sarı-Kırmızılılar'ın golcü futbolcu Antonio'nun transferini bitirmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.

    TEKLİF YAPILDI
    Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda forvet takviyesi yapacak olan Aslan, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etti. Oyuncuyla büyük ölçüde uzlaşan Galatasaray, West Ham Kulübü'ne de 2 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini iletti.

    Jamaika ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Antonio'nun kontratı 2024 yılında bitecek. West Ham'ın 1 yıl da sözleşme uzatma hakkı bulunuyor. Ancak; deneyimli forvetin kulüpten ayrılmak istemesinin Cimbom'a transfer olma ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

        FIRSATÇI BIR GOLCÜ
        West Ham United'a 2015 yılında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan deneyimli golcü, daha önce Nottingham Forest, Sheffield, Reading, Colchester, Southampton ve Tooting formaları giydi.

        Geçen sezon 48 maçta 14 gol, 4 asist üreten Antonio, kariyeri boyunca 513 maçta süre alırken 123 gol ve 84 asist kaydetti. Antonio, santrfor, sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor.

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        Haberler Spor Galatasaray West Ham United ve golcü Antonio'ya teklifini sundu...
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