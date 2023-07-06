Galatasaray West Ham United ve golcü Antonio'ya teklifini sundu...

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet için adaylardan biri West Ham'ın golcüsü Michail Antonio. Sarı-Kırmızılılar'ın golcü futbolcu Antonio'nun transferini bitirmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.
TEKLİF YAPILDI
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda forvet takviyesi yapacak olan Aslan, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etti. Oyuncuyla büyük ölçüde uzlaşan Galatasaray, West Ham Kulübü'ne de 2 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini iletti.