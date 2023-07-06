Galatasaray West Ham United ve golcü Antonio'ya teklifini sundu...

TEKLİF YAPILDI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda forvet takviyesi yapacak olan Aslan, 33 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etti. Oyuncuyla büyük ölçüde uzlaşan Galatasaray, West Ham Kulübü'ne de 2 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini iletti.