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    Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

    Avrupa’da gündeme oturan transfer nihayete erdi. Real Madrid, Barcelona yolunda olan genç yıldızı, “Modric sonrası 10 numaralı formayı giy” diyerek ikna etti. Arda'nın, R.Madrid Başkanı Perez'e "Kulübüme daha fazla para kazandırmak istiyorum" demesi üzerine İspanyollar'ın rakamı 30 milyon Euro'ya çektiği belirlendi...

    10 numara teklifi kabul etti Real’i seçti!

    Dün Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti. Dünya devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, Real Madrid'i tercih etti.

    Geçtiğimiz hafta Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüşen ancak, "1 yıl Fenerbahçe'de kiralık oyna" önerisi nedeniyle teklife "evet" demeyen 18 yaşındaki yıldız son dakikada sürpriz bir hamle yaparak Beyaz Şimşekler'i tercih etti.

    20 MİLYON EURO GARANTİ
    Real Madrid ilk olarak Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ancak Arda'nın, İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'e, "Kulübüme daha fazla para kazandırmak istiyorum" demesi sonrası rakam için 20 milyon Euro, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 olarak revize edildi.

        İspanyollar milli futbolcumuzu da sundukları 5 yıllık proje ile ikna etti. Real Madrid'in, Luka Modric sonrası 10 numaralı formayı da Arda'ya vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi.

        BUGÜN MADRİD'E GİDİYOR
        Arda Güler'in bugün ailesiyle birlikte Madrid'e gideceği ve ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Milli futbolcu, daha önce gündeme gelen iddiaların aksine İspanyol ekibinin B takımı Castilla'ya kiralanmayacak, direkt A takımın yeni sezon kadrosunda yer alacak.


        İSPANYA'DA YİNE MANŞET!
        Arda Güler'in Real Madrid'le anlaşması İspanya'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Dün İspanyol spor medyasının 3 önemli gazetesinin kapağında da milli futbolcumuz yer aldı. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca, "Real, Arda Güler'i Barça'nın elinden kaptı" ifadesini kullandı. AS, "Arda, Premier Lig kulüpleri ve Barcelona'yı geri çevirip Real Madrid'i seçti" manşetini attı. Barcelona'ya yakın olan Sport ise, "Real Madrid transferi bitirmeye çok yakın. Ancak Barça'ya göre hala bir umut var" yorumunu yaptı.

            İŞTE REAL'İN YENİ ORTA SAHASI
            - Arda Güler
            - Luka Modric
            - Toni Kroos
            - Brahim Diaz
            - Federico Valverde
            - Eduardo Camavinga
            - Aurelien Tchouameni

            STARLARLA REKABET EDECEK
            Arda Güler, Real Madrid'de dünyanın en önemli orta alan oyuncularıyla forma savaşı verecek. İspanyol devinin süper transferi Jude Bellingham'ın yanı sıra Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz ve Aurelien Tchouameni milli futbolcumuzun rekabete gireceği isimler olacak.

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