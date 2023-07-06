Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

20 MİLYON EURO GARANTİ

Real Madrid ilk olarak Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ancak Arda'nın, İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'e, "Kulübüme daha fazla para kazandırmak istiyorum" demesi sonrası rakam için 20 milyon Euro, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 olarak revize edildi.