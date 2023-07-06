Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

Dün Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti. Dünya devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, Real Madrid'i tercih etti.
Geçtiğimiz hafta Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüşen ancak, "1 yıl Fenerbahçe'de kiralık oyna" önerisi nedeniyle teklife "evet" demeyen 18 yaşındaki yıldız son dakikada sürpriz bir hamle yaparak Beyaz Şimşekler'i tercih etti.
20 MİLYON EURO GARANTİ
Real Madrid ilk olarak Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ancak Arda'nın, İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'e, "Kulübüme daha fazla para kazandırmak istiyorum" demesi sonrası rakam için 20 milyon Euro, 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 olarak revize edildi.