Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Spor
- 05.07.2023 13:27
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- Son Güncelleme:
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- 05.07.2023 13:27
Medipol Başakşehir’de 7 antrenör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.
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