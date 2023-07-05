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    • Spor
    • 05.07.2023 13:27
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    • 05.07.2023 13:27
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    Medipol Başakşehir’de 7 antrenör ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

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    Haberler Spor Medipol Başakşehir’de 7 antrenör ile yollar ayrıldı
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