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    • Spor
    • 05.07.2023 13:15
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    • 05.07.2023 13:15
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    Paris Saint-Germain'de Christophe Galtier dönemi sona erdi

    Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor Paris Saint-Germain'de Christophe Galtier dönemi sona erdi
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