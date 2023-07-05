Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Galtier ve ekibine lig şampiyonluğunu yaşattıkları için teşekkürleri edildi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, PSG ile Ligue 1'de 38 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sezonu zirvede tamamladı. Fransız takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'e elendi.
- Spor
- 05.07.2023 13:15
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- Son Güncelleme:
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- 05.07.2023 13:15
Paris Saint-Germain'de Christophe Galtier dönemi sona erdi
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
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