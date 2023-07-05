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    • 05.07.2023 13:22
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    • 05.07.2023 13:22
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    Barcelona Inigo Martinez'i transfer etti

    İspanya ekibi Barcelona, son olarak Athletic Bilbao forması giyen 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Inigo Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Barcelona Inigo Martinez’i transfer etti

    Barcelona, yeni sezon çalışmaları kapsamında takımı güçlendirmeye devam ediyor. Barça son olarak Athletic Bilbao forması giyen ve sözleşmesi biten İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 400 milyon Euro olduğunu bildirdi.

    Geride kalan sezonda Inigo Martinez, Athletic Bilbao ile La Liga'da 15, Kral Kupası'nda ise 3 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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