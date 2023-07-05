Barcelona Inigo Martinez’i transfer etti

Barcelona, yeni sezon çalışmaları kapsamında takımı güçlendirmeye devam ediyor. Barça son olarak Athletic Bilbao forması giyen ve sözleşmesi biten İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 400 milyon Euro olduğunu bildirdi.

Geride kalan sezonda Inigo Martinez, Athletic Bilbao ile La Liga'da 15, Kral Kupası'nda ise 3 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.