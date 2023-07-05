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    • Spor
    • 05.07.2023 13:26
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    • 05.07.2023 13:26
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    Erol Bulut’tan Cardiff City’e tanıdık transfer

    İngiltere 2’nci Lig (Championship) ekiplerinden Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Demir Grup Sivasspor’dan ayrılan Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı.

    Erol Bulut’tan Cardiff City’e tanıdık transfer

    Cardiff City kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Goutas, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

    Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise Goutas'ın çok tecrübeli bir futlbolcu olduğunu aktararak, "Olympiakos ve Yunanistan A Milli Takımı'nda oynadı ve Sivasspor ile Türkiye'de iki iyi sezon geçirdi. Oyun tarzımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Erol Bulut’tan Cardiff City’e tanıdık transfer
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