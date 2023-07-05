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    • 05.07.2023 17:39
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    • 05.07.2023 18:18
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    Arda Güler Real Madrid ile anlaştı! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Gelecek sezon takımda olmayacak

    Arda Güler'in Fenerbahçe hikayesi sona erdi... Yıldız oyuncu Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi sarı lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Arda Güler Real Madrid’le anlaştı! Fenerbahçe...

    Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor...



    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak" açıklamasını yaptı.



    REAL MADRİD TRANSFERİ BİTİRDİ İDDİASI! 30 MİLYON EURO
    Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi sarı lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek.

    İŞTE REAL MADRİD GELİŞMESİ
    Bir süredir bütün Avrupa'da konuşulan Arda Güler transferinde son aşamaya gelindi. Barcelona ve Real Madrid'in adeta kıyasıya yarıştığı transferde kazanan taraf belli oldu. The Athletic'in özel haberinde, Arda Güler'in Real Madrid'i tercih ettiği duyuruldu. Habere imzasını atan The Athletic muhabiri Mario Cortegana, genç yıldızın Santiago Bernabeu'da oynayacağını belirtti.



    18 yaşındaki yıldızın, Barcelona ve Real Madrid arasında bir tercih yaptığı, hem kendisi hem de Fenerbahçe adına en doğru teklifin Real Madrid'den geldiğine inandığı kaydedildi.

        Öte yandan İspanyol basını Fenerbahçe'den ayrılacak olan Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.



        MARCA: 'BARCELONA'NIN ELİNDEN ALDI'
        Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor.



        SPORT: 'BARCELONA'YA GİTMESİN DİYE ÇILDIRDI'
        Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor.



        AS: 'BARCELONA, SEVILLA VE MILAN'I REDDETTİ'
        Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor.

        MUNDO DEPORTIVO: 'MADRID'E YAKIN'
        Arda Güler için 'Beyaz' hücum; artık Real Madrid'e yakın.

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        Arda Güler Real Madrid’le anlaştı! Fenerbahçe...
        Haberler Spor Arda Güler Real Madrid ile anlaştı! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Gelecek sezon takımda olmayacak
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