Arda Güler Real Madrid ile anlaştı! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Gelecek sezon takımda olmayacak

Öte yandan İspanyol basını Fenerbahçe'den ayrılacak olan Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.







MARCA: 'BARCELONA'NIN ELİNDEN ALDI'

Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor.