Arda Güler Real Madrid ile anlaştı! Fenerbahçe'den açıklama geldi: Gelecek sezon takımda olmayacak

Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak" açıklamasını yaptı.
REAL MADRİD TRANSFERİ BİTİRDİ İDDİASI! 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi sarı lacivertlilere bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyecek.
İŞTE REAL MADRİD GELİŞMESİ
Bir süredir bütün Avrupa'da konuşulan Arda Güler transferinde son aşamaya gelindi. Barcelona ve Real Madrid'in adeta kıyasıya yarıştığı transferde kazanan taraf belli oldu. The Athletic'in özel haberinde, Arda Güler'in Real Madrid'i tercih ettiği duyuruldu. Habere imzasını atan The Athletic muhabiri Mario Cortegana, genç yıldızın Santiago Bernabeu'da oynayacağını belirtti.
18 yaşındaki yıldızın, Barcelona ve Real Madrid arasında bir tercih yaptığı, hem kendisi hem de Fenerbahçe adına en doğru teklifin Real Madrid'den geldiğine inandığı kaydedildi.