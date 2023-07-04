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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Halil’i istiyorum"

    Basın toplantısı düzenleyen ve transfer mesajı veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bir stoper mutlaka almalıyız. Orta saha, kanatta ve forvette arayışımız var. Sol bek için de duruma göre bakacağız” açıklamasını yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Halil’i istiyorum

    Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Güneş, bonservisi Brendford'ta olan ve Beşiktaş ile anlaştığı gündeme gelen Halil Dervişoğlu'nu istediğini söyledi. Ayrıca Güneş, stoper, orta saha, forvet ve sol bek istediğini dile getirdi.

    TRANSFER MESAJI VERDİ
    GÜNEŞ, Halil Dervişoğlu için "Halil İbrahim benim tercihimdir. Forvete, sağ açık, sol açık, santrfor, çıkış yapmak isteyen oyuncu için de olumlu olacağını düşünüyorum. Aboubakar'ı, Redmond'ı, Ghezzal'ı zorlamalı. Birinci planda daha hazır oyuncu istiyorum. Sol beke de duruma göre bakacağız. Tabi bu işin bir de ekonomik tarafları da var" diye konuştu.

    3 KUPAYI DA İSTİYORUZ
    Tüm oyuncularına güvendiğini ancak; takviyenin şart olduğunu vurgulayan Güneş hedefleri hakkında ise "Süper Lig'i de Konferans Ligi'ni de Türkiye Kupası'nı da istiyoruz. Kim oynarsa oynasın. 'En hazır takım hep Beşiktaş' diye abartıyorlar. Geldiğiniz noktaya düşemezsiniz, daha yukarı gideceksiniz. Bir çizgi yakaladık, ama o çizgi şampiyonluk için yeterli olmaz. Ayrıca diğer takımların da takviyeler yaparak daha iyi olacağını düşünüyorum"dedi.



    TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ
    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Daniel Amartey ve Daler Kuzyaev konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. Coutinho için,"Şu an için imkansız" yanıtını veren Kazancı, Halil Dervişoğlu için ise "Brentford'a sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik. Kabul edilmedi. Beklemedeyiz" diye konuştu. Kazancı Romain Saiss ile ilgili de "Beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığına onay veririz" dedi.



    VİNCENT ABOUBAKAR SAHAYA İNİYOR
    Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, bugün itibarıyla İstanbul'da olacak. Kamerunlu kampa katılacak ve yeni sezon için çalışmalarına start verecek. Geçen sezon 16 maçta 13 gol, 2 asist üreten tecrübeli oyuncuya teknik heyet tarafından bir program verilecek. Aboubakar, kendisine verilen programa sadık kalarak eksiklerini giderecek.



        KARTAL'A MISIRLI KANAT ZİZO
        Kanat mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili bir iddia da Afrika basınından geldi. Africa Foot, Mısır ekibi Zamalek'in Ahmed Zizo için Kartal'dan gelen ilk teklifi reddettiğini yazdı. İddiaya göre; Mısır Kulübü, Beşiktaş'tan yeni bir teklif bekliyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Zizo, geçen sezon Mısır Ligi'nde 31 maçta 10 gol, 13 asist kaydetti. Yıldız isme 5 milyon Euro değer biçiliyor.



        DJOKOVICH BİR ÜST TURDA
        Wımbledon Tenis turnuvasının ilk tur maçında korta çıkan son şampiyon Novak Djokovich, İspanyol rakibi Pedro Cachin'i 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setler sonucunda 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Sırp tenisçi bu zaferle birlikte Wimbledon'da art arda 29. galibiyetine imza attı. Djokovich, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da turnuvanın en büyük favorisi konumunda bulunuyor. Bir ara yoğun yağmur nederiyle ara verilen maçta eline havlu alarak gelen ve kortu kurutmaya çalışan Djokovich "Herkesin yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



        YUNAN YILDIZLARA YENİ KONTRAT
        Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un bir yandan da teklifler alan oyuncuları ile ilgili harekete geçtiği öğrenildi. Fırtına'nın kontratları 2024'te sona erecek olan Bakasetas ve Siopis'e "Siz bizim en değerli oyuncularımızsınız, sizinle devam etmek istiyoruz" diyerek yeni sözleşme gönderdiği öne sürüldü. 2 yıldızın teklife nasıl yanıt vereceği ise merak konusu



            70 MİLYONLUK TONALİ TARİHE ADINI YAZDIRDI
            İtalyanlar'ın "yeni Pirlo"su Sandro Tonali, Newcastle United'a transfer oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Milan'a 70 milyon euro ödenecek. Yeni takımı ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Sandro Tonali, Premier League kariyerinde her sezon en az 7 milyon euro kazanacak. Tonali tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu. Tonali, "St. James' Park'ta oynayacağım için gerçekten heyecanlıyım, taraftarların sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



            KIRKPINAR'DA HEYECAN ŞİMDİDEN START ALDI
            Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği, bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığının müjdesini verdi. Gürkan da davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi.

            TÜM TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDINIZ
            Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks kategorisinde mücadele eden milli sporculardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 3 bronz madalya daha geldi. Türkiye, Avrupa Oyunları'nı 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı. Türkiye 48 ülke arasında 9. sırada yer aldı. 100 madalya kazanan İtalya organizasyonu ilk sırada tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı. Erdoğan "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

            İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER
            Türkiye kadar İspanya da Arda Güler'in vereceği karara kilitlenmiş durumda. Milli futbolcunun Barcelona ile masaya oturması yine İspanya'da gündemin ilk maddesi oldu. Sport gazetesi kapağını yine 18 yaşındaki yıldıza ayırırken, "Arda Güler'de geri sayım" ifadesini kullandı. El Mundo Deportivo ise sür manşetinden Arda ile ilgili gelişmeleri duyurdu ve "Arda Güler'de karar zamanı" yorumunu yaptı. Sport gazetesi transferle ilgili yaptığı yorumda Ali Koç ile Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın iş ilişkisi nedeniyle çok yakın olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Nou Camp projesini gerçekleştirecek olan Nihat Özdemir'in de transferde etkin rol oynadığı iddia edildi.

            FENER'İN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ UMUT
            İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfere hız veren Fenerbahçe Edin Dzeko ve Ryan Kent'ten sonra 3. transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Dün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Umut ligde geçen sezonu 18 golle tamamlamıştı.

            HEYECANLANDIRACAK BİR OYUN OLACAK!
            Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ryan Kent, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Burada çok iyi karşılandığını belirten İngiliz oyuncu, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Ryan Kent, taraftarı heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü verdi. Kent, "Burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım. Başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyacağım" dedi.

            SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ
            Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk idmanı sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe günün 2. antrenmanını ise akşam saatlerinde yaptı.

            ARTIK VAKİT TEK YUMRUK OLMA VAKTİ
            İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına duygu dolu bir mesaj geldi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe bizim, hepimizin. Çizginin kenarında Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar var. Çubukluyu gördüğünde gözleri dolan abimiz var. Omuzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Çizginin arkasında Fenerbahçe'nin neferleri var. Birlikte sevineceğiz birlikte üzüleceğiz. Fenerbahçe olarak 9 yıl ızdırap çektik çok iyi biliyorum. Bu camianın evladı olarak bu durumu içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Bu takımın sezin coşkunuza, inancınıza ve koşulsuz desteğine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

            ADIM ADIM ZAHA
            Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Wilfred Zaha'da yeni bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un servis ettiği habere göre; Zaha, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı. Ayrıca Fildişili yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr resmi teklif yaptı ancak Zaha, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Zaha'nın Crystal Palace'ta da kalma ihtimali olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü de belirtildi.

            CİMBOM'A DEV GELİR: 408 MİLYON TL
            Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmalarını duyurdu. Cimbom, stadyum isim sponsorluğu için Rams Global ile forma göğüs sponsorluğu için ise SIXT ile kontrat imzaladığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, her iki marka ile de 5'er sezonluk sözleşme imzaladı. Anlaşmalara göre; her yıl sponsorun ödeyeceği miktar ÜFE ve TÜFE oranlarına göre artış gösterecek. Cimbom, stat isim sponsorluğundan 213 milyon 600 bin TL, forma göğüs sponsorluğundan da 195 milyon TL sabit ödeme alacak. Sponsorluklardan 408 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Galatasaray, ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak da ödeme alınacağını KAP'a bildirdi.

            GÜNAY ASLAN'I BEKLİYOR
            Yerli bir kaleci almak isteyen G.Saray, Doğan Alemdar'ın Fransız ekibi Troyes ile anlaşmasının ardından gözünü Günay Güvenç'e çevirdi. Gaziantep FK forması giyen tecrübeli kaleci ile Sarı- Kırmızılı yetkililer bu hafta masaya oturacak. 32 yaşındaki Günay'ın G.Saray'da oynamak istediğini Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği öğrenildi. Transferle ilgili son kararı Okan Buruk verecek.


            LAZIO'NUN TORREIRA PLANI
            İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Lazio'nun Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için yaptığı transfer planını yazdı. Radiosei'nin haberinde Lazio'nun başkanlığını üstlenen Claudio Lotito'nun yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasını istediği belirtildi. Ayrıca Lazio'nun 8-10 milyon Euro gibi bir bonservisi ödeyebileceği ve anlaşmada bonusların da yer alacağı ifade edildi. 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun Cimbom ile kontratı 2026 yılında bitecek. Sarı-Kırmızılı yetkililer, Torreira için çok cazip bir teklif gelmemesi halinde oyuncunun satışını kesinlikle düşünmüyor.

            BASEL'DEN YUSUF DEMİR HAMLESİ
            Yabancı kuralına takıldığı için geçen sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Yusuf Demir ile ilgili İsviçre'den bir transfer iddiası geldi. Habere göre; İsviçre'nin köklü ekiplerinden Basel, Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Cimbom'un 6 milyon Euro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı Yusuf Demir'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek. Demir, TFF'nni yeni kuralına göre gelecek sezon yerli statüsünde oynayabilecek.

            ICARDI BURADAN AYRILMADI
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili "Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Onunla vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medyadan da buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici" diye konuştu.

            EL İTTİFAK GERARD'A EMANET
            Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-İttifak teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı. 43 yaşındaki Gerrard, son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmıştı.

            HUDSON C.PALACE'DA KALDI
            İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, geçen sezon içinde mart ayında göreve gelen 75 yaşındaki İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile bir sezon daha yola devam etme kararı aldı.

            A.DEMİRSPOR TOPBAŞI YAPTI
            Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Düzce kampı başladı. Mavi-Lacivertli ekip, Patrick Kluivert yönetiminde13 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

            POCHETTİNO İMZAYI ATTI
            İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Mauricio Pochettino ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, daha önce PSG, Tottenham, Southampton ve Espanyol'da görev yapmıştı.

            SİVAS'TA ÇETİN DÖNEMİ
            Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Servet Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, "Sivas'ın başarısı için çalışacağım. Rakibi ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.


            ALANYASPOR'DA 12 AYRILIK
            Alanyaspor'da yaprak dökümü başladı. Akdeniz ekibi, Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan, Koulouris ve Hassan ile yollarını ayırdı.

            BROZOVİC AL-NASSR'DA
            Suudi Kulübü Al-Nassr, Inter forması giyen 31 yaşındaki Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Al- Nassr, bu transfer için Inter'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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            Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Halil’i istiyorum"
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