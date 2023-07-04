TÜM TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDINIZ

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kick boks kategorisinde mücadele eden milli sporculardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 3 bronz madalya daha geldi. Türkiye, Avrupa Oyunları'nı 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı. Türkiye 48 ülke arasında 9. sırada yer aldı. 100 madalya kazanan İtalya organizasyonu ilk sırada tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı. Erdoğan "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER

Türkiye kadar İspanya da Arda Güler'in vereceği karara kilitlenmiş durumda. Milli futbolcunun Barcelona ile masaya oturması yine İspanya'da gündemin ilk maddesi oldu. Sport gazetesi kapağını yine 18 yaşındaki yıldıza ayırırken, "Arda Güler'de geri sayım" ifadesini kullandı. El Mundo Deportivo ise sür manşetinden Arda ile ilgili gelişmeleri duyurdu ve "Arda Güler'de karar zamanı" yorumunu yaptı. Sport gazetesi transferle ilgili yaptığı yorumda Ali Koç ile Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın iş ilişkisi nedeniyle çok yakın olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Nou Camp projesini gerçekleştirecek olan Nihat Özdemir'in de transferde etkin rol oynadığı iddia edildi.

FENER'İN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ UMUT

İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfere hız veren Fenerbahçe Edin Dzeko ve Ryan Kent'ten sonra 3. transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Dün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Umut ligde geçen sezonu 18 golle tamamlamıştı.

HEYECANLANDIRACAK BİR OYUN OLACAK!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ryan Kent, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Burada çok iyi karşılandığını belirten İngiliz oyuncu, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Ryan Kent, taraftarı heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü verdi. Kent, "Burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım. Başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyacağım" dedi.

SAMANDIRA'DA ÇİFTE MESAİ

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk idmanı sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe günün 2. antrenmanını ise akşam saatlerinde yaptı.

ARTIK VAKİT TEK YUMRUK OLMA VAKTİ

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına duygu dolu bir mesaj geldi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe bizim, hepimizin. Çizginin kenarında Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar var. Çubukluyu gördüğünde gözleri dolan abimiz var. Omuzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Çizginin arkasında Fenerbahçe'nin neferleri var. Birlikte sevineceğiz birlikte üzüleceğiz. Fenerbahçe olarak 9 yıl ızdırap çektik çok iyi biliyorum. Bu camianın evladı olarak bu durumu içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Bu takımın sezin coşkunuza, inancınıza ve koşulsuz desteğine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

ADIM ADIM ZAHA

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Wilfred Zaha'da yeni bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un servis ettiği habere göre; Zaha, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı. Ayrıca Fildişili yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr resmi teklif yaptı ancak Zaha, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Zaha'nın Crystal Palace'ta da kalma ihtimali olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü de belirtildi.

CİMBOM'A DEV GELİR: 408 MİLYON TL

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmalarını duyurdu. Cimbom, stadyum isim sponsorluğu için Rams Global ile forma göğüs sponsorluğu için ise SIXT ile kontrat imzaladığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, her iki marka ile de 5'er sezonluk sözleşme imzaladı. Anlaşmalara göre; her yıl sponsorun ödeyeceği miktar ÜFE ve TÜFE oranlarına göre artış gösterecek. Cimbom, stat isim sponsorluğundan 213 milyon 600 bin TL, forma göğüs sponsorluğundan da 195 milyon TL sabit ödeme alacak. Sponsorluklardan 408 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Galatasaray, ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak da ödeme alınacağını KAP'a bildirdi.

GÜNAY ASLAN'I BEKLİYOR

Yerli bir kaleci almak isteyen G.Saray, Doğan Alemdar'ın Fransız ekibi Troyes ile anlaşmasının ardından gözünü Günay Güvenç'e çevirdi. Gaziantep FK forması giyen tecrübeli kaleci ile Sarı- Kırmızılı yetkililer bu hafta masaya oturacak. 32 yaşındaki Günay'ın G.Saray'da oynamak istediğini Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği öğrenildi. Transferle ilgili son kararı Okan Buruk verecek.



LAZIO'NUN TORREIRA PLANI

İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Lazio'nun Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için yaptığı transfer planını yazdı. Radiosei'nin haberinde Lazio'nun başkanlığını üstlenen Claudio Lotito'nun yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasını istediği belirtildi. Ayrıca Lazio'nun 8-10 milyon Euro gibi bir bonservisi ödeyebileceği ve anlaşmada bonusların da yer alacağı ifade edildi. 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun Cimbom ile kontratı 2026 yılında bitecek. Sarı-Kırmızılı yetkililer, Torreira için çok cazip bir teklif gelmemesi halinde oyuncunun satışını kesinlikle düşünmüyor.

BASEL'DEN YUSUF DEMİR HAMLESİ

Yabancı kuralına takıldığı için geçen sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Yusuf Demir ile ilgili İsviçre'den bir transfer iddiası geldi. Habere göre; İsviçre'nin köklü ekiplerinden Basel, Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Cimbom'un 6 milyon Euro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı Yusuf Demir'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek. Demir, TFF'nni yeni kuralına göre gelecek sezon yerli statüsünde oynayabilecek.

ICARDI BURADAN AYRILMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili "Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Onunla vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medyadan da buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici" diye konuştu.

EL İTTİFAK GERARD'A EMANET

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-İttifak teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ın getirildiğini açıkladı. 43 yaşındaki Gerrard, son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmıştı.

HUDSON C.PALACE'DA KALDI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, geçen sezon içinde mart ayında göreve gelen 75 yaşındaki İngiliz teknik direktör Roy Hodgson ile bir sezon daha yola devam etme kararı aldı.

A.DEMİRSPOR TOPBAŞI YAPTI

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Düzce kampı başladı. Mavi-Lacivertli ekip, Patrick Kluivert yönetiminde13 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

POCHETTİNO İMZAYI ATTI

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Mauricio Pochettino ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. 51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, daha önce PSG, Tottenham, Southampton ve Espanyol'da görev yapmıştı.

SİVAS'TA ÇETİN DÖNEMİ

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Servet Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin, "Sivas'ın başarısı için çalışacağım. Rakibi ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.



ALANYASPOR'DA 12 AYRILIK

Alanyaspor'da yaprak dökümü başladı. Akdeniz ekibi, Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan, Koulouris ve Hassan ile yollarını ayırdı.

BROZOVİC AL-NASSR'DA

Suudi Kulübü Al-Nassr, Inter forması giyen 31 yaşındaki Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Al- Nassr, bu transfer için Inter'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.