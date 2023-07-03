Trabzonspor Slovenya yolcusu

Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

Özel uçakla yarın saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.