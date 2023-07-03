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    • 03.07.2023 10:31
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    • 03.07.2023 10:31
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    Trabzonspor Slovenya yolcusu

    Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için yarın Slovenya'ya gidecek.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Slovenya yolcusu

    Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

    Özel uçakla yarın saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

    5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

    Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

    Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.

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