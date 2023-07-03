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    • Spor
    • 03.07.2023 10:37
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    • 03.07.2023 10:37
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    Anadolu Efes Vasilije Micic ile yollarının ayrıldığını açıkladı

    Anadolu Efes'te Sırp basketbolcu Vasilije Micic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Anadolu Efes Vasilije Micic ile yollarının ayrıldığını açıkladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan ve nice başarılarımızda emeği bulunan Vasilije Micic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Vasilije Micic'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

    Vasilije Micic, Anadolu Efes formasıyla iki Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi ikinciliği, üç Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası kazandı.

    Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Micic, aynı zamanda sezonun en iyi beşine adını yazdırdı. Vasilije Micic, 2021-2022 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde "Alphonso Ford En Skorer Oyuncu" ödülünü kazandı. Micic, 2020-2021 ve 2021-2022 Dörtlü Finalleri'nin en skorer oyuncusu oldu ve Dörtlü Finaller'in en değerli performanslarına imza attı.

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    Haberler Spor Anadolu Efes Vasilije Micic ile yollarının ayrıldığını açıkladı
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