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    Rogerio’yu transfer etmek isteyen Galatasaray'a zorlu rakip

    Sol beke transfer yapacak olan Galatasaray, Sassuolo’da oynayan Rogerio’yu kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu için Portekiz ekibi Benfica da devreye girdi. Gözler oyuncunun kararına çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Rogerio’da rakip Benfica

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Avrupa'dan birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki Sambacı ile ilgili son durumu yazdı. Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği Rogerio'ya Benfica da talip oldu. Hem Portekiz ekibinin hem de Cimbom'un bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi. Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı. Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.

    ASLAN TEMPO ARTIRIYOR
    2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, dün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda temponun artırılması dikkati çekti. Taktik çalışmalarını sürdüren Cimbom'da ayrıca pas oyununa da ağırlık verilmesi gözlerden kaçmadı.



    GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEĞİZ
    Cimbom'un geçen sezon Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun menajeri Giovanni Becali'dan yeni bir açıklama geldi. Rumen basınına konuşan Becali, "Pisa, Morutan'ın takımda kalmasını istiyor. Bu gerçekleşirse mutlu olacaklarını söylediler. Pisa ve Galatasaray arasında yeni bir müzakere yapılacak. Oyuncunun satın alma opsiyonuyla veya zorunluluğuyla yeniden kiralanması için çalışıyoruz" dedi. Pisa formasıyla 36 maça çıkan Morutan etkili performansıyla taraftarların beğenisini kazanmış, 6 gol ve 8 asist kaydederek 14 gole katkı sağlamıştı. Morutan'ın transfer bedeli ise 5.5 milyon Euro.



        PAREDES MÜJDESİ
        Transferde Galatasaray'ın listesinde bulunan ve temasların sürdüğü Leandro Paredes ile ilgili Fransız basınından dikkati çeken bir haber geldi. Fransa'dan Le Parisien, Cimbom'un gündemindeki Arjantinli orta saha oyuncusu için, "Finansal Fair- Play şartlarını yerine getirmek için oyuncu satması gereken PSG, Leandro Paredes, Julian Draxler ve Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılmasını bekleyecek" yorumunu yaptı. PSG ile kontratı 2024'te bitecek 29 yaşındaki oyuncuya 12 milyon Euro değer biçiliyor. Paredes, gelen son haberlere göre Galatasaray'a sıcak bakıyor.



        JUAN MATA VEDA ETTİ
        İspanyol yıldız Juan Mata, Galatasaray'a veda etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 35 yaşındaki futbolcu, "Bittiği için üzülmüyorum. Olduğu için mutluyum. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarları dünyanın en iyi taraftarlarından biri. Kulüpteki herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Erden Timur'a ve Başkan Dursun Özbek'e de oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Juan Mata geçen sezon oynadığı 18 maçta 3 gol, 1 asist üretmişti.



        KAAN AYHAN'IN BONSERVISI ALINDI
        Geçen sezon İtalyan ekibi Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Cimbom, milli stoperin bonservisinin 2.8 milyon Euro karşılığında alındığını resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı forma ile geride bıraktığımız sezon 6 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 1 gollük katkı yaptı.



            DOĞAN ALEMDAR'A YENİ TALİP
            Ligue 1'de Rennes formasını giyen ve Galatasaray ile anılan Doğan Alemdar'a Ligue 2'den Troyes kancayı taktı. Fransızlar'a göre; 20 yaşındaki milli kaleci için Rennes'e kiralama teklifi yapıldı ve Rennes bu teklife sıcak bakıyor. Geçen sezon Rennes ile 9 maça çıkan Alemdar'ın kontratı 2026'da bitecek.



            FİORENTİNA'YI GERİ ÇEVİRDİLER FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ ADAY
            Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor, İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Hırvat kulübü Dinamo Zagreb, Fiorentina'nın Dominik Livakovic için yaptığı 6 milyon euroluk teklifini az buldu. Livakovic için şu an en güçlü aday Fenerbahçe ve Villarreal. İtalyan medyası, Fiorentina'nın bu gelişmeler üzerine diğer kaleci adayları Timo Horn ve Kamil Grabara'ya yöneldiği iddia edildi.



            ONURALP İMZAYI ATTI!
            Trabzonspor, TFF 2. Lig'e düşen Altınordu FK'dan kaleci Onuralp Çevikkan'ı transfer etti. 2006 doğumlu eldiven için İzmir kulübüne 5 taksit halinde 700 bin Euro + KDV ücreti ödenecek. Genç ismin başka takıma gitmesi ve kar edilmesi durumunda yüzde 25 de pay Altınordu'ya verilecek. 3 yıllık sözleşme yapan Onuralp Çevikkan'a yıllık 300 bin TL maaş ödemesi yapılacak. Trabzonspor bu transferle yeni sezon öncesi dördüncü takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Bordo- Mavililer daha önce, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'i renklerine katmıştı. Fırtına'nın kasasından 3.1 milyon Euro bonservis çıktı.



                KİRALIK DEĞİL SATILIK!
                Geçen sezonu Al Taawon'da kiralık geçiren, Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Flavio, Arap kulübünden yeniden kiralık teklifi aldı. Ancak Trabzonspor yönetimi, Flavio'nun sezon sonu kontratı biteceği için sadece bonservisiyle satışına izin verdi.



                MİSLAV ORSİC FIRTINASI
                Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Resmi imzayı atan Mislav Orsic dün yapılan antrenmana katıldı. Hırvat yıldız ilk antrenmanında attığı gol ve performansıyla teknik ekipten alkış aldı.



                İRFAN CAN ADA'YA YELKEN AÇTI
                Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan İrfan Can Kahveci için önemli bir iddia ortaya atıldı. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendireceği ve oyuncunun ayrılığı için kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Adı transferde Beşiktaş ile de gündeme gelen İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi ise yurt dışı oldu. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin onayı halinde İngiltere'ye gidecek. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2322 dakika sahada kalan 27 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 5 asistle skora etki edebildi.



                    ZAJC İMZA İÇİN HAZIR
                    Sezon sona ermeden Sloven oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istiyor. Miha Zajc'ın ilk görüşmelerde teknik direktör belirsizliği nedeniyle yönetimden biraz zaman istediği öğrenilmişti. İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle Sloven oyuncunun takımda kalma ihtimali biraz daha güçlendi. Kartal'ın son döneminde Crespo ile yakaladığı uyumla herkesin beğenisini toplayan Zajc, yönetime yeşil ışık yaktı. Deneyimli teknik adamın da takımında görmek istediği 29 yaşındaki futbolcu, kendisini yeniden Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeyi imzalamaya çok yakın. Geçen sezon Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle forma rekabetine giren Miha Zajc, geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta görev yaptı.



                    SAMATTA'YA PAOK KANCASI
                    Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Genk'e kiralanan Mbwana Samatta, tekrar sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Yunanistan temsilcisi, Genk'in satın alma opsiyonu maddesini kullanmadığı Samatta'ya talip oldu ve Tanzanyalı futbolcuyu 1 numaralı transfer hedefi olarak belirlediği öğrenildi. SporTime Greece'nin haberine göre, bonservisi Fenerbahçe'de olan Mbwana Samatta'ya Yunanistan temsilcisi PAOK talip oldu. Mbwana Samatta'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda yer alan şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim" sözleri yer almış ve bu paylaşım geniş yankı bulmuştu.



                    RYAN KENT İSTANBUL'A GELDİ
                    F.Bahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ryan Kent, İstanbul'a geldi. İngiliz oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda yetkililer karşıladı. FB TV'ye konuşan Kent, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Takım arkadaşlarımla, teknik heyetle ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



                        ARDA GÜLER'E PUSKAS MÜJDESİ
                        Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süper starı Arda Güler'in Galler karşısında kaydettiği müthiş golü paylaşan FIFA hesabı paylaşımına, 'Puskas ödülüne aday olacak bir gol' notunu düştü. Bu paylaşım Fenerbahçeliler tarafından heyecanla karşılandı. Paylaşımda Arda Güler'in golüne binlerce beğeni ve yorum da geldi.



                        IHEANACHO SAVAŞINA ROMA DA KATILDI
                        İngiltere'de küme düşen Leicester City forması giyen Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho'nun transfer yarışı kızışıyor. İngiliz basını, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu Nottingham Forest ve Everton'ın oyuncunun transferi konusunda Leicester yönetimi ve oyuncu ile görüşmelerini başlattığını duyururken yeni bir talip çıktı. İtalyan basını, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın da yıldız ismi istediğini yazdı. Bu sezon ligde 28 resmi maça çıkan Iheanacho takımına 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



                        KONDOGBİA'YI MARSİLYA KAPTI
                        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaü saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde daha önce Lens, Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formalarını giyen Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 27 maçta süre alırken 2 asist kaydetti. Geoffrey Kondogbia, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu.



                            BURAK YILMAZ EKİBE KATILDI
                            Futbolu bırakan ve antrenörlüğe başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş teknik heyetine resmen katıldı. Siyah-Beyazlılarda dün bayramlaşma töreni yapılırken, sosyal medyadan Burak Yılmaz ile Şenol Güneş'in fotoğrafının paylaşılması dikkat çekti.



                            İLK TRANSFER EMRECAN OLDU
                            Beşiktaş, Somaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'u 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 20 yaşındaki, 1.85 boyundaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon TFF 2. Lig'de 33 maçta 15 gol, 1 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı. Beşiktaş'ın bu transfer için 4 milyon TL ödediği iddia edildi.

                            SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ
                            Pendikspor'u çalıştıran Osman Özköylü, yeni sezondaki hedeflerini açıkladı. Özköylü, "Süper Lig'de kalıcı olmak, güzel işler yapmak, iyi futbol oynayıp herkese keyif verecek bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

                            INTER'DEN 5 YILLIK İMZA
                            İtalyan devi Inter, Gladbach ile yollarını ayıran 25 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Thuram, Alman ekibinde oynadığı 134 maçta 44 gol, 20 asist kaydetti.

                            İLK TURU YATES KAZANDI
                            Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını, BAE Emirates takım-ı nın Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı. Yates, 4 saat 22 dakika 39 saniyelik derecesiyle 1. oldu ve sarı mayoyu kaptı.

                            AVUSTURYA'DA F1 HEYECANI
                            F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Avusturya GP'si ile sürecek. 71 turluk yarış bugün 16.00'da başlayacak. Pilotlar sıralamasında Verstappen, takımlar sıralamasında ise Red Bull zirvede yer alıyor.

                            FENERBAHÇE TOPBAŞI YAPIYOR
                            Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde start verecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de milli futbolcuların idmanlara daha geç katılması bekleniyor.

                            DJANİNY'YE ÖZEL İZİN
                            Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Djaniny'ye transfer görüşmesi yapması için izin verildi. Fırtına'nın oyuncudan bonservis beklentisi bulunuyor.

                            OFSAYT KURALI DEĞİŞTİ!
                            FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı. Buna göre sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt verilecek. Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak.

                            MICIC NBA'YE TRANSFER OLDU
                            anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, NBA takımlarından Oklahoma City Thunder ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Sırp oyuncuya bu süre zarfında toplam 23 milyon 500 bin dolar ödeme yapılacak.

                            JOKER DORUKHAN
                            Geçtiğimiz sezonu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok az sayıda maç oynayarak tamamlayan Dorukhan Toköz, teknik ekip tarafından iki bölgede denecek. Tecrübeli oyuncu, sağ bek ve orta saha performanslarından hangisinde daha iyi bir görüntü ortaya koyarsa o pozisyonda ısrar edilecek. Dorukhan, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ligde sadece 6 karşılaşmada 335 dakika forma giyebildi. Dorukhan Toköz, yeni sezonda patlama yapması beklenen isimler arasında yer alıyor.

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                            Haberler Spor Rogerio’yu transfer etmek isteyen Galatasaray'a zorlu rakip
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