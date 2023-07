Rogerio’yu transfer etmek isteyen Galatasaray'a zorlu rakip

İRFAN CAN ADA'YA YELKEN AÇTI

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan İrfan Can Kahveci için önemli bir iddia ortaya atıldı. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendireceği ve oyuncunun ayrılığı için kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Adı transferde Beşiktaş ile de gündeme gelen İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi ise yurt dışı oldu. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin onayı halinde İngiltere'ye gidecek. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2322 dakika sahada kalan 27 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 5 asistle skora etki edebildi.