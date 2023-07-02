Rogerio’yu transfer etmek isteyen Galatasaray'a zorlu rakip

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Avrupa'dan birçok oyuncu ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Rogerio'yu renklerine bağlamak istiyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki Sambacı ile ilgili son durumu yazdı. Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği Rogerio'ya Benfica da talip oldu. Hem Portekiz ekibinin hem de Cimbom'un bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi. Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek Rogerio'ya 5.5 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon Sassuolo'da 37 maçta oynayan 1.78 boyundaki futbolcu, 3 asistlik katkı yaptı. Juventus altyapısında da oynayan Rogerio, son kararını yakında verecek.
ASLAN TEMPO ARTIRIYOR
2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, dün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda temponun artırılması dikkati çekti. Taktik çalışmalarını sürdüren Cimbom'da ayrıca pas oyununa da ağırlık verilmesi gözlerden kaçmadı.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Cimbom'un geçen sezon Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun menajeri Giovanni Becali'dan yeni bir açıklama geldi. Rumen basınına konuşan Becali, "Pisa, Morutan'ın takımda kalmasını istiyor. Bu gerçekleşirse mutlu olacaklarını söylediler. Pisa ve Galatasaray arasında yeni bir müzakere yapılacak. Oyuncunun satın alma opsiyonuyla veya zorunluluğuyla yeniden kiralanması için çalışıyoruz" dedi. Pisa formasıyla 36 maça çıkan Morutan etkili performansıyla taraftarların beğenisini kazanmış, 6 gol ve 8 asist kaydederek 14 gole katkı sağlamıştı. Morutan'ın transfer bedeli ise 5.5 milyon Euro.