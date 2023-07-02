Rogerio’yu transfer etmek isteyen Galatasaray'a zorlu rakip





İLK TRANSFER EMRECAN OLDU

Beşiktaş, Somaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'u 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 20 yaşındaki, 1.85 boyundaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon TFF 2. Lig'de 33 maçta 15 gol, 1 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı. Beşiktaş'ın bu transfer için 4 milyon TL ödediği iddia edildi.



SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ

Pendikspor'u çalıştıran Osman Özköylü, yeni sezondaki hedeflerini açıkladı. Özköylü, "Süper Lig'de kalıcı olmak, güzel işler yapmak, iyi futbol oynayıp herkese keyif verecek bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.



INTER'DEN 5 YILLIK İMZA

İtalyan devi Inter, Gladbach ile yollarını ayıran 25 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Thuram, Alman ekibinde oynadığı 134 maçta 44 gol, 20 asist kaydetti.



İLK TURU YATES KAZANDI

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını, BAE Emirates takım-ı nın Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı. Yates, 4 saat 22 dakika 39 saniyelik derecesiyle 1. oldu ve sarı mayoyu kaptı.



AVUSTURYA'DA F1 HEYECANI

F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Avusturya GP'si ile sürecek. 71 turluk yarış bugün 16.00'da başlayacak. Pilotlar sıralamasında Verstappen, takımlar sıralamasında ise Red Bull zirvede yer alıyor.



FENERBAHÇE TOPBAŞI YAPIYOR

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde start verecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de milli futbolcuların idmanlara daha geç katılması bekleniyor.



DJANİNY'YE ÖZEL İZİN

Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Djaniny'ye transfer görüşmesi yapması için izin verildi. Fırtına'nın oyuncudan bonservis beklentisi bulunuyor.



OFSAYT KURALI DEĞİŞTİ!

FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı. Buna göre sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt verilecek. Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak.



MICIC NBA'YE TRANSFER OLDU

anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, NBA takımlarından Oklahoma City Thunder ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Sırp oyuncuya bu süre zarfında toplam 23 milyon 500 bin dolar ödeme yapılacak.



JOKER DORUKHAN

Geçtiğimiz sezonu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok az sayıda maç oynayarak tamamlayan Dorukhan Toköz, teknik ekip tarafından iki bölgede denecek. Tecrübeli oyuncu, sağ bek ve orta saha performanslarından hangisinde daha iyi bir görüntü ortaya koyarsa o pozisyonda ısrar edilecek. Dorukhan, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ligde sadece 6 karşılaşmada 335 dakika forma giyebildi. Dorukhan Toköz, yeni sezonda patlama yapması beklenen isimler arasında yer alıyor.

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