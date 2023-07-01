Fransız medyasında bomba iddia! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da Zaha için devrede





EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Zaha'nın Suudi Arabistan da dahil olmak üzere pek çok kulüple görüşme gerçekleştirdiği fakat bu transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın avantajlı ekipler olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Bir dönem Manchester United forması da giyen Zaha, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'yla da 30 kez sahaya çıktı ve 5 gol kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi, daha önce Zaha'nın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve teklifini sunmuştu. Fildişili yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta kesin olarak kararını açıklaması bekleniyor. Zaha, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdi. Avrupa'dan en iyi teklifi ise Fenerbahçe'den aldı.

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