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    Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı sürüyor! Sarı-Lacivertli ekip tekrar devreye girdi

    Çok sayıda takımın gündeminde olan Zaha’yı ısrarla isteyen F.Bahçe’nin imza parası ile beraber yıllık teklifini 5 milyon Euro’ya çıkardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun 10 gün içinde kesin kararını vereceği belirtildi...

    Takvim
    2. Zaha harekatı
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    Teknik direktör bilmecesini çözememesine rağmen transferde üst üste önemli hamleler yapan Fenerbahçe durmuyor!.. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından çalışmalarını sürdüren Sarı- Lacivertliler en önemli hedeflerinden biri olan Wilfried Zaha konusunda da yeni bir hamle yaptı.



    LAZIO'YU GERİ ÇEVİRDİ
    Daha önce yıldız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan yönetim tatmin edici bir teklif sunamamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Zaha'nın taliplerinin her geçen gün artmasının ardından Fenerbahçe yeniden düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler, Fildişili kanat oyuncusuna imza parasıyla beraber yıllık 5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca masaya konulan sözleşmede başarıya bağlı birçok bonus maddesinin de bulunduğu belirlendi. Son olarak Serie A ekibi Lazio ile masaya oturan Zaha'nın 10 gün içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.



    EN İYİ TEKLİF FENER'DEN
    Ancak; şu ana kadar 30 yaşındaki futbolcuya ekonomik anlamda en iyi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi. Zaha daha önce yaptığı açıklamada, kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek istediğini söylemişti. Sarı- Lacivertliler, bu transferi bitirebilmek için tüm şartlarını zorluyor.



        WILFRIED ZAHA
        ÜLKE: FİLDİŞİ YAŞ: 30
        POZİSYON: KANAT
        PİYASA DEĞERİ: 22 MİLYON EURO
        OYNADIĞI TAKIM: C.PALACE
        BU SEZON NE YAPTI:
        İNGILTERE LİGİ'NDE 27 MAÇA
        ÇIKTI, 7 GOL 2 DE ASİST ÜRETTİ

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