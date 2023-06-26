Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı sürüyor! Sarı-Lacivertli ekip tekrar devreye girdi





LAZIO'YU GERİ ÇEVİRDİ

Daha önce yıldız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan yönetim tatmin edici bir teklif sunamamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Zaha'nın taliplerinin her geçen gün artmasının ardından Fenerbahçe yeniden düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler, Fildişili kanat oyuncusuna imza parasıyla beraber yıllık 5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca masaya konulan sözleşmede başarıya bağlı birçok bonus maddesinin de bulunduğu belirlendi. Son olarak Serie A ekibi Lazio ile masaya oturan Zaha'nın 10 gün içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.