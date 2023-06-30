Daha önce 6.5 milyon Euro net maaş, 10 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı son teklifin imza parası ve bonuslar dahil 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.