Daha önce 6.5 milyon Euro net maaş, 10 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı son teklifin imza parası ve bonuslar dahil 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce İstanbul'a getirdiği Zaha'nın menajerine yeni bir teklif sunduğu ve 3 yıllık rakamın bonuslarla birlikte 17-18 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. 30 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan yıllık 16.5 milyon Euro'luk teklif aldığı ve ancak bu teklifi kabul etmediği tercihinin kesinlikle Avrupa olacağını söylediği bildirildi.
LAZİO'YU GERİ ÇEVİRDİ..
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımın tercih nedeni olduğu ancak PSG'den gelen teklife de rolünün düşük olduğu için sıcak bakmadığı, Lazio'nun teklifini de rakam olarak beğenmediği için geri çevirdiği de gelen haberler arasında.