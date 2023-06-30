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    Kanarya Zaha'yı bekliyor! Avrupa'da en yüksek rakamı Fenerbahçe teklif etti...

    Zaha transferinde ibre Fenerbahçe’ye döndü. Zaha Al-Nassr’dan yıllık 16.5 milyon Euro’luk teklif aldı ama kabul etmedi. PSG’yi rolünü beğenmediği için tercih etmedi. Lazio’nun teklifini de düşük buldu...

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    Fener’de Zaha heyecanı

    Daha önce 6.5 milyon Euro net maaş, 10 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı son teklifin imza parası ve bonuslar dahil 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

    Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce İstanbul'a getirdiği Zaha'nın menajerine yeni bir teklif sunduğu ve 3 yıllık rakamın bonuslarla birlikte 17-18 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. 30 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan yıllık 16.5 milyon Euro'luk teklif aldığı ve ancak bu teklifi kabul etmediği tercihinin kesinlikle Avrupa olacağını söylediği bildirildi.

    LAZİO'YU GERİ ÇEVİRDİ..
    Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımın tercih nedeni olduğu ancak PSG'den gelen teklife de rolünün düşük olduğu için sıcak bakmadığı, Lazio'nun teklifini de rakam olarak beğenmediği için geri çevirdiği de gelen haberler arasında.

        Avrupa takımları arasında Zaha'ya şimdiye kadar en yüksek teklifi Fenerbahçe yapmış durumda. Zaha'da ibre her geçen gün Fenerbahçe'nin lehine dönmeye devam ediyor.

        WİLFRİED ZAHA C.PALACE'A VEDA ETTİ
        Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fildişili sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha, dün sözleşmesinin sona erdiği İngiliz ekibi Criystal Palace kulübüne gitti. Zaha'nın burada eski kulübüne veda ettiği ifade edildi. Zaha 2015 yılından bu yana Crystal Palace'da forma giyiyordu.

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        Haberler Spor Kanarya Zaha'yı bekliyor! Avrupa'da en yüksek rakamı Fenerbahçe teklif etti...
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