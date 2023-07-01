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    • Spor
    • 01.07.2023 12:46
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    • 01.07.2023 13:29
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    Galatasaray'a genç orta saha! Paredes ile gelecek

    Sergio Oliveira ve Torreira ile yolları ayırma ihtimali bulunan Galatasaray buna göre hamlelerine devam ediyor. Dünya yıldızı isim Paredes ile anlaşma sağlayan Aslan, Arjantinli yıldızın yanına genç takviyesi yapacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

    Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
    Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

    Sarı kırmızılılar özellikle orta sahaya takviye yapmak istiyor.
    Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

    Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrası birçok isimle temasa geçmişti.
        Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

        Cimbom'un listesinin ilk sırasında ise Paredes vardı.
        Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

        Aslan, Paredes'in yanı sıra farklı futbolcuları da takibini sürdürüyor.
        Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

        Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.
            Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

            Kadrosunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden biri de Anis Slimane oldu.
            Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

            22 yaşındaki Tunuslu futbolcu için kısa süre içinde kulübü Bröndby ile temas kurulacak.
            Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

            Danimarka ekibinin futbol direktörü Carsten V. Jensen, Galatasaray'ın oyuncuya ilgisini doğrularken henüz resmi bir teklif gelmediğini kaydetti.
                Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

                Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin onay verdiği isim için teknik direktör Okan Buruk da "Görüşmekte fayda var" yorumunda bulunmuştu.
                Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

                Bunun üzerine sarı-kırmızılı ekibin transfer komitesi de Bröndby ile masaya oturacak.
                Galatasaray’a genç orta saha! Paredes ile gelecek

                Bonservisi 2024'te sona erecek Slimane için 2.5 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
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