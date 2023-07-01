Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!





JESUS'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

31 Mayıs 2022'de İstanbul'a gelen Jesus, 1 Haziran 2022'de stadı gezdi. 2 Haziran'da ise Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus takımın başına geçtikten sonra takımda pek çok değişiklik yapıldı. 11 oyuncu bonservisi ile transfer edildi. 4 oyuncu ise kiralandı. 21 oyuncu ise satıldı ya da kiralandı. Jesus, Fenerbahçe'nin başında ilk resmî maçına 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev karşısında çıktı. İlk maç berabere bitti ancak rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Daha sonra sırayla Slovacko ve Austria Wien'i geçerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruptan lider çıktı. Oynattığı hücum futbolu beğeni toplayan Jesus'un Fenerbahçe'si, 2022 FIFA Dünya Kupası arasına ligde lider olarak girdi. 11 Haziran 2023'te Fenerbahçe'yle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.12 Haziran 2023'te Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN