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    • Spor
    • 02.07.2023 00:39
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    • 02.07.2023 01:02
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    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!

    Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Al Hilal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu

    Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

    JORGE JESUS'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU I VİDEO İZLE



    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.



    Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.



        "TAKTİK DEHASI GERİ DÖNDÜ"
        Al Hilal sosyal medya hesabından Jorge Jesus'un görselini paylaşarak "Taktik dehası geri döndü" paylaşmında bulundu.


        Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.



        JESUS'UN FENERBAHÇE KARİYERİ
        31 Mayıs 2022'de İstanbul'a gelen Jesus, 1 Haziran 2022'de stadı gezdi. 2 Haziran'da ise Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus takımın başına geçtikten sonra takımda pek çok değişiklik yapıldı. 11 oyuncu bonservisi ile transfer edildi. 4 oyuncu ise kiralandı. 21 oyuncu ise satıldı ya da kiralandı. Jesus, Fenerbahçe'nin başında ilk resmî maçına 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev karşısında çıktı. İlk maç berabere bitti ancak rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Daha sonra sırayla Slovacko ve Austria Wien'i geçerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruptan lider çıktı. Oynattığı hücum futbolu beğeni toplayan Jesus'un Fenerbahçe'si, 2022 FIFA Dünya Kupası arasına ligde lider olarak girdi. 11 Haziran 2023'te Fenerbahçe'yle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.12 Haziran 2023'te Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurdu.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu!
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