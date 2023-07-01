Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde serbest stil 70 kiloda milli sporcu İbrahim Metehan Yaprak, Gürcistan'dan Saba Kobakhidze'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
97 kiloda ay-yıldızlı sporcu Doğan Uzun, Ukraynalı rakibi Ivan Prymachenko'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
57 kiloda mindere çıkan Tolga Özbek ise Gürcü rakibi Luka Gvinjilia'yı yenerek bronz madalya kazandı.
İKİ MİLLİ SPORCU FİNALDE MÜCADELE EDECEK
Serbest stil 92 kiloda Muhammed Gimri, Alman rakibi Daniel Fischer'i mağlup ederek finale yükseldi.
125 kiloda mindere çıkan milli sporcu Hakan Büyükçıngıl da Fransız rakibi Levan Lagvilava'yı yenerek finale yükselen bir diğer isim oldu.
86 kiloda Emre Çiftçi ise yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.
BAKAN BAK, AVRUPA OYUNLARI'NDA MADALYA KAZANAN SPORCULARI TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 11. gününü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamlayan milli sporcuları kutladı.
Bakan Bak, Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda bugün madalya kazanan milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:
"3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kick boksta ise milli sporcularımız Funda Güleç, Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."