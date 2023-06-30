Trabzon’a Kosovalı kule! Fırtına Kosovalı golcü Daku'ya kancayı attı

Oyuncu daha önce de teknik direktör Bjelica ile çalışmıştı. Bonservisi Hırvat kulübü Osijek'de bulunan Daku'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Kosova futbolunun yıldız isimleri arasında ismi zikredilen Daku için teknik direktör Bijelica'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Ancak Daku transferi gerçekleşse bile Bordo- Mavililer 1. sınıf bir santrfor transferi daha yapacak. Petkovic için girişimler devam ediyor. Mirlind Daku 5 kez Kosova Milli Takım formasını giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Daku için maddi anlamda transfer şartları oluşursa Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak.