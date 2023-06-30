Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı! Yeni transferler Orsic ve Fernandez de ilk idmanda yerini alacak





30 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 30 milyon euroluk teklifini Roma'nın projesine odaklanmak için geri çevirdi. Portekizli teknik adam Mourinho'nun İtalyan ekibi Roma ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Jose Mourinho, tam 4 kez yılın teknik direktörü seçildi. 2 kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı. İngiltere, İtalya ve İspanya'da 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde sayısız kupa zaferi bulunuyor. Geçen sezon Mourinho yönetimindeki Roma, 55 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak toplamda 90 puan elde etti. Tüm kulvarlarda 90 puanı hanesine yazdıran İtalyan ekibinde Portekizli çalıştırıcı, 1.64'lük puan ortalaması tutturdu.

JUVE'Yİ İSTERİM AMA GALATASARAY'DA MUTLUYUM

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın süper yıldızı Zaniolo, bir Juventus taraftarı olduğunu ancak anlaşmanın iki takım için de olumlu olması durumunda Torino ekibinde oynamak istediğini belirtti. İtalyan futbolcu, "İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi'nde olmasa da Juventus'tur. Galatasaray'da kendimi harika hissediyorum. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus taraftarı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. İki taraf için iyi şartlar varsa mükemmel olur. Aksi takdirde kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım." dedi. Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Juventus, Galatasaray'ın kapsını aşındırmaya devam ederken Sarı-Kırmızılıların 35 milyon Euro'dan aşağı inmeye niyeti yok.

CIMBOM'A durmak yasak

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı- Kırmızılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.

TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMİYOR

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, tatilini Antalya'da geçiriyor. Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mostafa Mohamed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mohamed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor. Fransız ekibi Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisi için Galatasaray'a 5.7 milyon euro bonservis ödedi.

SOLA YENİ ADAY SAMBACI ROGERIO

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre sol bek arayışında olan Galatasaray'ın gündemine Sassuolo forması giyen Rogerio geldi. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Sambacı yıldız, geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla 37 karşılaşmada boy gösterdi. 4 asiste imza attı.



ASLAN'A BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER VAR!

Orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da gündeme birçok isim gelmişti. Bu adaylar arasında sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Leandro Paredes de yer alıyordu. Ancak İtalyan ekibi Lazio, Paredes için hamle yaptı ve yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Bu sezon Juventus'ta 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Eğer Lazio, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Paredes'i kadrosuna katarsa Lucas Torreira'nın transferinden vazgeçecek. Galatasaray, Paredes'i ikna etmek için yeni bir hamle yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncu için yaptığı teklifi güncellemesi bekleniyor.



RASHICA IÇIN İNGILTERE'DE

Galatasaray'da şampiyonlukta büyük payı olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkan Vekili Erden Timur'un İngiltere'ye gittiği ve Norwich City yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Timur'un bu görüşmeden sonra Kosovalı yıldızın bonservisini alması bekleniyor.



ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO

İsmail Kartal hamlesi sonrası transfer çalışmalarına başlayan F.Bahçe'de Mert Müldür konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fener, önceki gün milli futbolcu için resmi girişimlere başlamış ve Sassuolo'ya 2 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak İtalyan kulübünün kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı ve şu anda pazarlıkların iyi bir noktada olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Mert ile anlaşması transferde önemli bir koz olarak görülüyor. Sarı-Lacivertliler sıkı pazarlıklar sonrası rakamın istenen seviyeye ineceğini düşünüyor.

KARTAL KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal, görevine hızlı başladı. Uçaktan iner inmez Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Kartal burada sabahladı. Bir önceki teknik ekibin raporlarını inceleyen Kartal, gece boyunca oyuncu analizi yaptı. Bu arada İsmail Kartal'ın teknik ekibi de belli oldu. Kartal'ın ekibinde iddia edildiği gibi Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin isimleri yer almadı. Kartal'ın ekibi şu isimlerden oluştu. Yardımcı antrenörler: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu. Antrenör: Haluk Kaplan. Performans analiz: Kerem Güneş. Atletik performans antrenörü: Cengiz Sirken. İsmail Kartal'ın ekibine önümüzdeki günlerde eklemeler yapılmasının gündemde olduğu da öğrenildi.

KİM 50 MİLYON 'YA BAYERN MÜNİH'TE

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min Jae, Bundesliga devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; yetenekli stoper, Bayern Münih'in sözleşme teklifini kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern Münih, Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan ve Temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini alacak. Kim, geçen yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



F.BAHÇE'YE JAPON 10 NUMARA!

Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroşima takımında forma giyen Takumu Kawamura'yı Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Japonya futbol sitelerinde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Japon 10 numaralı kadrosuna katmak istediği Kawamura'nın da Türkiye macerasına sıcak baktığı kaydedildi. 23 yaşındaki ve 1.83 boyuda olan Kawamura merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Teknik olarak üst düzey gösterilen Takumu Kawamura'nın kulübüyle 1 yıllık sözlyşmesi daha bulunuyordu.



BARÇA ARDA'YI ALAMAZ

Arda Güler ile ilgili olarak Avrupa basınında hemen her gün bir haber yer alırken, bu kez Barcelona ile ilgili olarak ilginç bir yorum yapıldı. Haberde Barcelona'nın finansal olarak hiç iyi durumda olmadığı ve Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arda Güler'i almasının söz konusu olamayacağı iddia edildi. Arda Güler'in ismi 3 İspanyol takımı Real Madrid, Barcelona ve Sevilla ile anılıyordu. Bu 3 İspanyol kulübü dışında Milan, Ajax, Borussia Dortmund, Arsenal gibi kulüplerin de isimleri geçiyordu.



SAMATTA: BENDEN NEFRET EDİYORLAR

Sezonu Genk'te kiralık olarak geçiren Ally Samatta'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüş yolunda uçaktan paylaştığı şarkının sözleri gündem oldu. Tanzanyalı golcünün dinlediği şarkıda, "Estağfurullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadeleri yer alıyor. Samatta'nın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. Tanzanyalı forvetin bonservis bedeliyle birlikte başka bir takıma satılmasının beklendiği, bazı tekliflerin de geldiği öğrenildi.

EFES'TEN DUNSTON'A VEDA

Anadolu Efes sözleşmesi sona eren Bryant Dunston için mesaj yayımlandı. Mesajda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane. Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız" denildi.

ALLMAN DARÜŞŞAFAKA'DA

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna kattı. Allman geçen sezon Paris Basketball formasıyla Avrupa Kupası'nda 18,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,4 asist ortalaması yakaladı.



JAPONYA İLE OYNAYACAĞIZ

A Milli Futbol Takımımız, 12 Eylül tarihinde Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatini TFF daha sonra açıklayacak.

Haney bronz kazandı

Polonya'daki 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşı erkekler makaralı yayda Emircan Haney, bronz madalya kazandı. Milli sporcu, Lukasz Przybylski'yi 149-146 yenerek madalya uzandı.

BURAK YILMAZ SAATLERİ SAYIYOR

Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu. Eski golcü, yarın başlayacak yeni sezon çalışmalarında Nevzat Demir Tesisleri'nde yerini alacak. Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamak için artık saatleri sayıyor. 2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Burak, Kartal'da 96 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

ERENCAN YARDIMCI'YA KANCA

Beşiktaş, geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı'yı transfer listesine ekledi. Bonservisi Eyüpspor'da olan 21 yaşındaki golcü için yöneticiler önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ ALİMPİJEVİC'E EMANET

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırbistanlı coach Dusan Alimpijevic'in getirildiğini açıkladı. Dusan Alimpijevic 2022 yılında EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçilmişti.

GAZİANTEP TOPBAŞI YAPIYOR

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına başlayacak. Açıklamada antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş'in yöneteceği belirtildi.

EUROLEAGUE'DE FORMAT DEĞİŞTİ

Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizsayonu olan Euroleague'de format değişikliğine gidildi. Euroleague'den yapılan açıklamayla gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı duyuruldu.